Lunes 08 de Septiembre de 2025
08 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Adiós a un referente: murió Juan Ortelli, el periodista que le dio voz al rap nacional

Con 43 años, el exdirector de la revista Rolling Stone, deja un gran legado en la prensa escrita y en la promoción de la cultura hip-hop.
El periodismo argentino está de luto por la muerte de Juan Ortelli, reconocido periodista, a sus 43 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega Pablo Plotkin en redes sociales, lo que generó una ola de mensajes de dolor y respeto en el mundo de la cultura y la música.

 

Ortelli fue un cultor de la prensa escrita, y sus colegas lo definen como "periodismo purasangre". Su trayectoria lo llevó a dirigir la revista Rolling Stone antes de cumplir 30 años.

 

 

Ortelli fue un pilar fundamental en la narrativa del rap argentino. En 2004, llegó a la revista Rolling Stone y su primera crónica fue sobre el surgimiento de las batallas de rap callejeras, tiempo antes de que se originara la Red Bull.

 

 

Acompañó el crecimiento de El Quinto Escalón y fue el responsable de llevar a Duki a la tapa de la reconocida revista.

 

 

Su trabajo no se limitó al hip-hop. También fue un cronista de rock, escribiendo con "vértigo" sobre músicos como Pity Álvarez o Manuel Quieto. En los últimos años, cubrió la evolución de las batallas escritas como Liga Bazooka, donde demostró su habilidad para analizar la "arquitectura para cada punch-line".

 

 

Sin duda, fue uno de los grandes promotores culturales de la escena del hip-hop argentino.

 

 

F.P

 

 

