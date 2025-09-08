Adiós a un referente: murió Juan Ortelli, el periodista que le dio voz al rap nacional

El periodismo argentino está de luto por la muerte de Juan Ortelli, reconocido periodista, a sus 43 años. La noticia fue confirmada por su amigo y colega Pablo Plotkin en redes sociales, lo que generó una ola de mensajes de dolor y respeto en el mundo de la cultura y la música.

Ortelli fue un cultor de la prensa escrita, y sus colegas lo definen como "periodismo purasangre". Su trayectoria lo llevó a dirigir la revista Rolling Stone antes de cumplir 30 años.

Ortelli fue un pilar fundamental en la narrativa del rap argentino. En 2004, llegó a la revista Rolling Stone y su primera crónica fue sobre el surgimiento de las batallas de rap callejeras, tiempo antes de que se originara la Red Bull.

Acompañó el crecimiento de El Quinto Escalón y fue el responsable de llevar a Duki a la tapa de la reconocida revista.

Su trabajo no se limitó al hip-hop. También fue un cronista de rock, escribiendo con "vértigo" sobre músicos como Pity Álvarez o Manuel Quieto. En los últimos años, cubrió la evolución de las batallas escritas como Liga Bazooka, donde demostró su habilidad para analizar la "arquitectura para cada punch-line".

Sin duda, fue uno de los grandes promotores culturales de la escena del hip-hop argentino.

F.P