Comarca Andina, Argentina
Martes 09 de Septiembre de 2025
09 de Septiembre de 2025
El miércoles no habrá atención en los Centros de Salud de El Bolsón

El miércoles 10 de septiembre no habrá atención en los Centros de Salud ni en varios servicios del Hospital de El Bolsón por una jornada interna de trabajo. Enterate cómo será el funcionamiento.
El Hospital de Área de El Bolsón comunicó que este miércoles 10 de septiembre los Centros de Salud permanecerán cerrados debido a una Jornada General de Trabajo en la que participarán los equipos del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA).

 

Por este motivo, no habrá atención en los servicios de Paliativos, Derivaciones, Trabajo Social, Epidemiología, Vacunación y Odontología, tanto en los centros de salud barriales como dentro del hospital.

 

 

Guardia activa y vacunación en horario especial

 

A pesar del cierre programado, el hospital aclaró que las urgencias serán atendidas por el Servicio de Guardia, que funcionará con normalidad.

 

En cuanto al Servicio de Vacunación, si bien no habrá atención durante la mañana, sí se atenderá en horario especial por la tarde, de 16 a 19:30 horas.

 

 

 

