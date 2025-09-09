El miércoles no habrá atención en los Centros de Salud de El Bolsón

El Hospital de Área de El Bolsón comunicó que este miércoles 10 de septiembre los Centros de Salud permanecerán cerrados debido a una Jornada General de Trabajo en la que participarán los equipos del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA).

Por este motivo, no habrá atención en los servicios de Paliativos, Derivaciones, Trabajo Social, Epidemiología, Vacunación y Odontología, tanto en los centros de salud barriales como dentro del hospital.

Guardia activa y vacunación en horario especial

A pesar del cierre programado, el hospital aclaró que las urgencias serán atendidas por el Servicio de Guardia, que funcionará con normalidad.

En cuanto al Servicio de Vacunación, si bien no habrá atención durante la mañana, sí se atenderá en horario especial por la tarde, de 16 a 19:30 horas.

O.P.