Comarca Andina, Argentina
09 de Septiembre de 2025
Finalizó la construcción de la nueva alcantarilla en El Hoyo

La obra se completó en la intersección de calle Los Guindos y Los Nogales, como parte de las etapas previas al adoquinado de un acceso importante a la Ruta Nacional N° 40.
La Municipalidad de El Hoyo informó la finalización de la obra de construcción de una nueva alcantarilla sobre calle Los Guindos, en su intersección con Los Nogales, frente al edificio del Concejo Deliberante.

 

Se trata de la segunda etapa previa al adoquinado de una de las conexiones principales entre el casco urbano de la localidad y la Ruta Nacional N° 40, un sector de frecuente tránsito e importante para la circulación en la zona.

 

La nueva alcantarilla reemplaza una estructura deficiente que, hasta ahora, presentaba riesgos de anegamiento y afectaba tanto el tránsito vehicular como peatonal.

 

 

Mejoras en la red pluvial

 

Previo a la ejecución de la alcantarilla, se realizó un trabajo conjunto con la Dirección General de Servicios Públicos para reubicar postes de alta tensión y remover un terraplén que impedía intervenir el trazado correctamente. La obra permite ahora canalizar el agua proveniente del canal ubicado sobre la Plazoleta Artero, conectándolo al sistema de desagües pluviales del municipio.

 

Este componente forma parte del objetivo general de mejorar la seguridad vial y peatonal en un área urbana que históricamente tiene dificultades tanto por acumulación de agua como por infraestructura eléctrica mal ubicada.

 

Próxima etapa: adoquinado

 

La intervención en Los Guindos es una de las tres etapas planificadas para mejorar este acceso urbano. Con esta segunda fase completada, la Municipalidad de El Hoyo se prepara para dar inicio a la obra de adoquinado de la cola de pescado, dando continuidad al plan integral de mejoramiento vial que se implementa en distintas zonas de la localidad.

 

 

 

