11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Septiembre de 2025
RED43 comarca-andina Abuso infantil
09 de Septiembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Abuso infantil: Condenaron a un hombre por tocamientos a su hijo de 4 años

Un fallo judicial declaró culpable a un padre por abuso sexual simple contra su hijo. La denuncia surgió tras un cambio de comportamiento detectado por la escuela y la rápida acción de la madre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La justicia emitió un veredicto condenatorio por abuso sexual simple en la Comarca Andina, en un caso que involucra a un niño de solo 4 años. El delito, que se encuadra como abuso sexual simple, implica tocamientos o manoseos con connotación sexual sin acceso carnal.

 

La gravedad del hecho reside en la edad de la víctima, sino también en el vínculo familiar. La situación fue detectada gracias a cambios en el comportamiento del niño y al compromiso de la escuela, que advirtió señales de alerta y sugirió a la madre buscar ayuda profesional.

 

El develamiento: dibujos, juegos y escucha activa

 

Durante el proceso terapéutico, el niño pudo expresar lo vivido a través de juegos simbólicos y dibujos, herramientas para el abordaje con infancias. La terapia permitió un develamiento progresivo: primero con manifestaciones emocionales como ira, rechazo al padre y aislamiento, y luego con relatos claros de situaciones de abuso durante momentos de juego.

 

El rol de la madre, la escuela y los profesionales

 

Frente a los indicios, la madre decidió actuar. Realizó la denuncia correspondiente y solicitó medidas de protección para su hijo. A lo largo del proceso debió renovar periódicamente esas medidas, mostrando la necesidad de acompañamiento sostenido por parte del Estado.

 

 

Este caso visibiliza cómo la coordinación entre familia, escuela y profesionales de la salud puede evitar que las situaciones de abuso continúen en silencio. La detección temprana no es simple, pero estar atentos salva vidas.

 

¿Cuáles son los síntomas de alerta frente al abuso sexual infantil?

 

Según UNICEF, los niños y niñas víctimas de abuso pueden no manifestar signos físicos evidentes, pero hay cambios de comportamiento que deben llamar la atención:

 

  • Cambios repentinos de ánimo, ira o aislamiento.

     

  • Pesadillas o dificultades para dormir.

     

  • Miedo a estar a solas con ciertas personas.

     

  • Juegos sexualizados inadecuados para su edad.

     

  • Dificultades en la escuela o retrocesos en el aprendizaje.

     

Detectar estos cambios no implica confirmar abuso, pero sí indica que algo ocurre y que el niño necesita ayuda. Lo más importante es escuchar sin juzgar, brindar contención y acudir a profesionales especializados.

 

La prevención es responsabilidad adulta

 

La prevención del abuso sexual infantil es tarea de los adultos, no de los niños. Ellos no tienen por qué denunciar, defenderse ni comprender lo que les sucede. Necesitan adultos que crean, actúen y los protejan.

 

¿Dónde buscar ayuda en la Comarca Andina?

 

Si sospechás de una situación de abuso, hay redes de apoyo disponibles. Podés comunicarte con:

 

  • Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) – Fiscalía de Lago Puelo | Dirección: Los Jazmines 270, El Hoyo. Teléfono: 2944-471804/805 (interno 104). savdlagopuelo@juschubut.gov.ar
  • Comisarías de la Mujer – Comarca Andina: Epuyén 2945 40-3266, Cholila 2945 41-4420, El Maitén 2945 61-3899, El Hoyo: +54 9 2944 38-2565

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Yanet Alejandra Toledo QEPD
2
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
3
 Nuevo curso online de manipulación de alimentos con validez nacional
4
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
5
 Un puestero de una estancia extranjera quiso atrapar con un lazo a un mapuche
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -