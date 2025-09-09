Con la victoria del bicampeón argentino Giovanni Simeoni, Esquel vibró en el Enduro Cordillerano



Durante el fin de semana se realizó el Enduro Cordillerano en 3 Arroyos. Con gran asistencia de competidores que llegaron desde San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura, Trevelin, Lago Puelo, El Bolsón y también de la Patagonia chilena, además de los locales que participaron en las categorías Master Promo, Promo A y B, Master B, C, 1, 2 y 3, Infantiles y los Junior A y B.



El esquelense bicampeón de la categoría Giovanni Simeoni, ganó la fecha en su ciudad. El joven piloto agradeció el apoyo del ente deportivo provincial para su desempeño en este torneo, como también a nivel nacional donde ya se adjudicó el campeonato en el año 2019 y 2024.

Héctor Faisca, referente de la organización local del Enduro Cordillerano agradeció el apoyo para llevar adelante la prueba deportiva, y destacó que cada fin de semana hay actividades deportivas en Esquel que promueven e impulsan la economía en la ciudad cordillerana.

El Enduro Cordillerano ya tiene la Fecha 5 del campeonato confirmada para el 11 y 12 de octubre en Gualjaina. Mientras que la agenda del bicampeón argentino Giovanni Simeoni continuará en Mendoza, donde competirá desde el 19 al 21 de septiembre, en el marco del campeonato latinoamericano de enduro que se disputará en Potrerillos Park, Luján de Cuyo.

SL