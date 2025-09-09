Solo quedan cuatro lugares para participar de la Copa Challenger Aniversario de Trevelin

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Quedan más de dos meses y solo quedan cuatro lugares para ser parte de la fiesta del Newcom en Trevelin. Es cierto que los equipos se anotan con mucho tiempo de anticipación, porque ese tiempo permitirá organizar bien el viaje a la Cordillera. Es cierto, también, que para esa fecha se termina la temporada de tulipanes, pero el deporte sigue generando recursos en esto que llamamos (y defendemos) Turismo Deportivo.

Y el Newcom es sin dudas uno de los deportes que más explotado en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia. Ya nadie se queda quieto, todos los adultos practican un deporte.

Y hay tantos equipos dentro de la provincia y dentro de la región patagónica que, si uno no se anota con tiempo, está la posibilidad de quedar afuera. De no poder compartir ni vivenciar un torneo.

El Molino Newcom de Trevelin está en la organización de un torneo femenino que tendrá lugar durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, en el marco de la Aniversario de la localidad con la participación total de 40 equipos, divididos en las categorías (todas de mujeres) +40, +50 y +60 años.

Es que se confirmó hoy que ya están cerradas las inscripciones para participar en la categoría +50 (jugarán 16 equipos) y +60 años (12 equipos) y que solo quedan cuatro cupos para la categoría +40 (un total de 12 equipos) cuyo torneo se jugará en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin en tres canchas simultáneas.

Un total de 40 equipos tomarán parte de esta tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino, torneo organizado por El Molino Newcom, donde entregarán en premios, un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Hay anotados para esta tercera edición, equipos de Gobernador Costa, Rawson, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes y los locales de Trevelin.

El valor de la inscripción para participar de este torneo (que recordemos solo quedan cuatro lugares para la categoría +40) es de 100.000 pesos por equipo (más el pago de arbitraje y planillero) y los equipos interesados podrán comunicarse al +54 9 2945 591771.