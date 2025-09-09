11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesNewcomel molino newcom
09 de Septiembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Solo quedan cuatro lugares para participar de la Copa Challenger Aniversario de Trevelin

Organizado por El Molino Newcom, el torneo se jugará durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Quedan más de dos meses y solo quedan cuatro lugares para ser parte de la fiesta del Newcom en Trevelin. Es cierto que los equipos se anotan con mucho tiempo de anticipación, porque ese tiempo permitirá organizar bien el viaje a la Cordillera. Es cierto, también, que para esa fecha se termina la temporada de tulipanes, pero el deporte sigue generando recursos en esto que llamamos (y defendemos) Turismo Deportivo.

 

Y el Newcom es sin dudas uno de los deportes que más explotado en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia. Ya nadie se queda quieto, todos los adultos practican un deporte.

 

Y hay tantos equipos dentro de la provincia y dentro de la región patagónica que, si uno no se anota con tiempo, está la posibilidad de quedar afuera. De no poder compartir ni vivenciar un torneo.

 

 

El Molino Newcom de Trevelin está en la organización de un torneo femenino que tendrá lugar durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, en el marco de la Aniversario de la localidad con la participación total de 40 equipos, divididos en las categorías (todas de mujeres) +40, +50 y +60 años.

 

Es que se confirmó hoy que ya están cerradas las inscripciones para participar en la categoría +50 (jugarán 16 equipos) y +60 años (12 equipos) y que solo quedan cuatro cupos para la categoría +40 (un total de 12 equipos) cuyo torneo se jugará en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin en tres canchas simultáneas.

 

Un total de 40 equipos tomarán parte de esta tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino, torneo organizado por El Molino Newcom, donde entregarán en premios, un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

 

 

Hay anotados para esta tercera edición, equipos de Gobernador Costa, Rawson, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes y los locales de Trevelin.

 

El valor de la inscripción para participar de este torneo (que recordemos solo quedan cuatro lugares para la categoría +40) es de 100.000 pesos por equipo (más el pago de arbitraje y planillero) y los equipos interesados podrán comunicarse al +54 9 2945 591771.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
2
 Yanet Alejandra Toledo QEPD
3
 Esquel: el exdiputado Igón compensará al hospital y no irá a juicio
4
 Nuevo curso online de manipulación de alimentos con validez nacional
5
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -