Martes 09 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad
09 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Un martes con lluvia y ¿vuelve la nieve?

Entérate del clima según el servicio meteorológico nacional 
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para hoy en Esquel indica una jornada con lluvias y nevadas. Las temperaturas se mantendrán bajas a lo largo de todo el día.

 

La madrugada y la mañana comenzarán con lluvias y nevadas. En la madrugada se espera una temperatura de 3°C, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y 40%. Durante la mañana, la temperatura bajará a 1°C, con una probabilidad de lluvia y nieve que aumenta a entre el 40 y 70%.

 

 

Por la tarde, la temperatura ascenderá a 11°C, pero las lluvias continuarán con una probabilidad de precipitación que se mantendrá entre el 40 y 70%. Para la noche, el pronóstico indica lluvias con una temperatura de 6°C.

 

 

F.P

 

