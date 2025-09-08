11°
08 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

AJUPETRE, los grandes ganadores del Trevelin Cross

Tras la carrera de este domingo, recibieron 5.855.000 pesos. Tomaron parte unos 320 atletas
Fueron los grandes ganadores. No es fácil juntar más de 5 millones de pesos y esto es lo que recaudó la organización de la sexta edición del Cross Solidario de Trevelin. Exactamente un monto total de 5.855.000 pesos es lo que recibieron los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Trevelin.

 

Fueron los grandes ganadores. Sin dudas. El resto es anecdótico.

 

 

Claro que hay que señalar lo importante del “Turismo Deportivo” porque esta sexta edición del “Trevelin Cross” incluyó a unos 320 atletas, quienes en su mayoría fueron procedentes de otros puntos del país y varios de ellos llegaron al “Pueblo del Molino” por primera vez.

 

Los organizadores de la prueba Sebastián Marín y Vanesa Giménez recibieron la visita del presidente de Chubut Deportes Milton Reyes, a quien le agradecieron el apoyo y acompañamiento para esta prueba competitiva, y al mismo tiempo solidaria.

 

En esta exitosa edición deportiva se recaudó 5.855.000 pesos, que fueron entregados al momento de la premiación a la Asociación de Jubilados de Trevelin (AJUPETRE).

 

 

Milton Reyes felicitó a los organizadores por el evento, porque tenían todos los aspectos cubiertos, en materia de cronometraje, seguridad, atención médica; con cuatro circuitos marcados al detalle, música en vivo, artesanos y productores ofreciendo sus producciones, y demás.

 

También el presidente del ente deportivo provincial, resaltó el importante impacto en la economía de la localidad, que promueven pruebas como éstas, que hicieron posible la llegada de competidores de otras ciudades, con varios días de anticipación.

 

 

Vale remarcar el rol de los adultos mayores, quienes fueron protagonistas con activa participación, colaboración permanente en la organización, y también se animaron a caminar y completar parte del recorrido de los 4K.

 

Ante el imponente marco de atletas, la presidente de AJUPETRE, Adriana Jaeger, agradeció emocionada la entrega de los fondos, y señaló que serán destinados para realizar las obras de mejora que el Centro de Jubilados necesita.

 

