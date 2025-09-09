Plan Invernal 2025: todas las rutas de la provincia se encuentran habilitadas

Este martes 9 de septiembre, Vialidad Nacional confirmó que la red vial de Chubut se encuentra habilitada en su totalidad, aunque recomiendan a los conductores extremar las medidas de seguridad debido a factores climáticos y de mantenimiento en distintos sectores.

En la Ruta Nacional 259, tramo Empalme RN40 – Esquel, la calzada presenta humedad y sectores mojados por lluvias, con banquinas con barro, presencia de animales sueltos, equipos de Vialidad trabajando, además de viento, lloviznas y bancos de neblina.

Por su parte, en el tramo Esquel – Trevelin de la misma ruta, la calzada está habilitada pero deformada en algunos sectores. Las banquinas se encuentran húmedas en tramos, también con animales sueltos y personal de Vialidad realizando tareas de mantenimiento. Se registran ráfagas de viento, por lo que se solicita transitar con precaución.

Las autoridades recomiendan circular con mucha precaución.

R.G.