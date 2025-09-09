11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
09 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Plan Invernal 2025: todas las rutas de la provincia se encuentran habilitadas

La Dirección Nacional de Vialidad informó que en el día de hoy todas las rutas de la provincia se encuentran transitables. Sin embargo, piden circular con precaución por condiciones climáticas variables.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes 9 de septiembre, Vialidad Nacional confirmó que la red vial de Chubut se encuentra habilitada en su totalidad, aunque recomiendan a los conductores extremar las medidas de seguridad debido a factores climáticos y de mantenimiento en distintos sectores.

 

En la Ruta Nacional 259, tramo Empalme RN40 – Esquel, la calzada presenta humedad y sectores mojados por lluvias, con banquinas con barro, presencia de animales sueltos, equipos de Vialidad trabajando, además de viento, lloviznas y bancos de neblina.

 

Por su parte, en el tramo Esquel – Trevelin de la misma ruta, la calzada está habilitada pero deformada en algunos sectores. Las banquinas se encuentran húmedas en tramos, también con animales sueltos y personal de Vialidad realizando tareas de mantenimiento. Se registran ráfagas de viento, por lo que se solicita transitar con precaución.

 

Las autoridades recomiendan circular con mucha precaución. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nueva oficina para las licencias de conducir
2
 Yanet Alejandra Toledo QEPD
3
 Adiós a un referente: murió Juan Ortelli, el periodista que le dio voz al rap nacional
4
 AJUPETRE, los grandes ganadores del Trevelin Cross
5
 Luís Virgilio comparte su experiencia como escritor con la comunidad y estudiantes de Tucumán que viajan a Esquel
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 Abusó de una nena de 7 años y en el calabozo, otros presos le dieron una paliza
5
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -