Conmoción en Trelew por un homicidio a plena luz del día

Un hombre de 45 años perdió la vida este lunes en Trelew luego de recibir un disparo en el torso en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. El hecho tuvo lugar en la vía pública, en inmediaciones de la calle Gualjaina, dentro del barrio Los Pensamientos.

Según el reporte oficial, a las 14:55 se alertó al Comando Radioeléctrico sobre una persona herida que era trasladada de urgencia en una camioneta rumbo al Hospital Zonal. Ante la gravedad del cuadro, patrulleros de las comisarías Primera y Segunda escoltaron el vehículo hasta el centro de salud.

Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que el hombre había fallecido. En paralelo, personal de la Subcomisaría del barrio Inta trabajó durante la tarde en el lugar del ataque, levantando rastros y tomando testimonios a vecinos que pudieron haber presenciado la agresión.

La causa quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal junto a la División Policial de Investigaciones (DPI), que intenta dar con el autor del disparo y determinar qué sucedió.

Si bien hasta el momento no se informó sobre detenciones, las autoridades señalaron que todos los recursos policiales están afectados a la pesquisa. La recolección de pruebas materiales y los testimonios obtenidos en el sector resultan claves para avanzar en el esclarecimiento.

