Alertas por lluvias y nevadas en la cordillera de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, actualizó los alcances de los alertas amarillos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para distintos puntos de la cordillera de Chubut.

Según el organismo, las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches serán afectadas entre la tarde y la noche del martes 9 de septiembre por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores acumulados que podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros, incluso superarse en forma puntual. No se descarta que las precipitaciones se presenten en forma mixta, con lluvia y nieve.

Además, durante la mañana y el mediodía del miércoles 10, volverán a registrarse lluvias en la misma zona, sumando más acumulados dentro del periodo de alerta.

En paralelo, se mantiene la advertencia por nevadas en áreas cordilleranas, con acumulaciones estimadas entre 20 y 40 centímetros, pudiendo superar esos valores en sectores puntuales. En las zonas más altas, las condiciones podrían incluir viento blanco y reducción de la visibilidad, mientras que en sectores bajos se espera la mezcla de lluvia y nieve.

Ante cualquier emergencia, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recordó que la línea gratuita de contacto es el 0800-666-2447.

