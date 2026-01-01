Arbustok 2026: Abre la convocatoria para artistas que quieran sumarse al "megafestival a cielo abierto"

El Arbustok, el reconocido "megafestival a cielo abierto" de Puerto Madryn, ha iniciado la búsqueda de los talentos que formarán parte de su edición 2026. Bajo la histórica consigna de la defensa del agua y el territorio, el evento se prepara para dos jornadas intensas los días 7 y 8 de febrero, comenzando a las 18 hs.

La organización invita a sumarse a una amplia gama de expresiones culturales: desde bandas de música, orquestas, ensambles, tríos, dúos y solistas, hasta grupos de danza y recitadores de poesía. El festival se ha consolidado en la ciudad del Golfo como un espacio donde la identidad artística y la lucha ambiental se encuentran frente al mar.

Requisitos para participar

Los artistas y colectivos interesados en postularse tienen tiempo hasta el 10 de enero para enviar su propuesta. Los canales de contacto son el Instagram oficial (@arbustok.pmy), el Facebook (Arbustok PM) o el correo electrónico arbustokpm@gmail.com.

Para completar la inscripción, es necesario enviar la siguiente información:

Nombre del proyecto y una breve descripción de la propuesta.

Nómina de integrantes , detallando el rol o instrumento de cada uno.

Material de referencia: Enlaces a videos en vivo y grabaciones de estudio (si estuvieran disponibles).

Cultura y territorio en el Golfo

El Arbustok se distingue por ser un festival independiente y autogestivo que utiliza el arte como herramienta de transformación y denuncia. En esta nueva edición en Puerto Madryn, el objetivo sigue siendo fortalecer el tejido cultural local mientras se refuerza el mensaje de protección de los recursos naturales.

Esta es una oportunidad clave para que los artistas de la zona presenten sus obras ante un público masivo en un formato de festival que ya es un referente de la costa chubutense.

F.P