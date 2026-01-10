Le apuntó a la cabeza, gatilló pero la bala no salió: la mujer que se salvó de milagro

Un hecho de violencia de género, que casi termina en tragedia, conmovió a la localidad de Zapala. Lo que empezó como un intento de recomponer la relación terminó mal. El hombre la convocó, pero luego la golpeó, le apuntó con un arma de fuego, le gatilló en la cabeza, pero afortunadamente la bala finalmente no salió.

A pesar de que fue acompañada de un familiar a la cita para conversar tras una separación reciente, eso no detuvo a su ex pareja a violentarla. El hecho se desató cerca de las 5 de la mañana, luego de que el hombre ingiriera alcohol. Se tornó cada vez más violento y comenzó a golpearla en el rostro y el cuerpo.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo 4 de enero en una vivienda de la ciudad de Zapala a donde había concurrido la mujer a pedido de su expareja.

Según reconstruyó los hechos la fiscalía, la tomó del brazo, le gritó, clavó un cuchillo sobre una mesa y le lesionó el brazo. Posteriormente, tomó un revólver calibre 22, apuntó hacia la cabeza de la víctima y gatilló, aunque el disparo no se produjo. Tras este último episodio, la mujer fue asistida por personal policial y de salud tras un llamado de auxilio realizado por el testigo que presenció el ataque.

Durante una audiencia realizada este viernes, la asistente letrada Margarita Ferreyra y el fiscal del caso Marcelo Jofré le formularon cargos a un hombre, del que no se conoce la edad, (H.A.C.) por golpear a su expareja y luego gatillar, sin que se produjera el disparo, en un contexto de violencia de género.

Tanto Ferreyra como Jofré calificaron el hecho como tentativa de femicidio, agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, solicitaron un plazo de cuatro meses para la investigación y requirieron la imposición de 30 días de prisión preventiva. Argumentaron la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado intentó deshacerse de elementos vinculados al hecho, y señalaron un peligro concreto para la víctima y los testigos, al advertir que el acusado incumplió medidas de protección y mantuvo conductas intimidantes.

Mientras que la defensa del acusado cuestionó la calificación legal y propuso encuadrar el caso como lesiones leves y amenazas. También se opuso a la prisión preventiva, al considerar que no existían riesgos procesales actuales.

Finalmente, la jueza Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos por tentativa de femicidio y dispuso 30 días de prisión preventiva, al considerar que existen indicios suficientes de una intención de quitar la vida y un riesgo real para la víctima y los testigos, quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.