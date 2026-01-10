Cinco esquelenses participarán mañana del Itaú Ironman 70.3 Pucón

Para los cinco corredores de nuestra ciudad participar en el Itau Ironman 70.3 de Pucón es como tocar el cielo con las manos. Por todo lo que significa un Ironman y encima en un lugar de ensueño.

A la increíble escenografía natural se le adosa una organización de primera categoría que cada deportista se sienta protegido, cuidado y sobre todo respetado como corredor.

La escenografía de Pucón es un verdadero imán para grandes corredores de todo el mundo y dentro de esos corredores aparecen cinco de la ciudad de Esquel.

Uno de ellos es el interminable Horacio Broggi, quien tiene más carreras de este estilo que dedos en sus manos.

En la misma localidad de Pucón, Horacio Broggi festejó sus 63 de vida y seguramente con la medalla finisher estará su regalo más preciado. También estará presente su hija María Morena quien está dando sus primeros pasos en las pruebas combinadas.

En tanto los otros tres atletas pertenecen al Gimnasio Vive. Uno de ellos es Víctor Amoretti quien siempre busca desafíos para mejorar su físico, su mente y su calidad de vida.

Cada carrera en la que participa se exige en poco más y en este caso, aunque su fuerte no es la natación, ha mejorado mucho su rendimiento en el agua con horas y horas de entrenamientos, tanto en Natatorio de Esquel, como en los espejos de agua de la zona.

Los otros corredores que estarán presentes este domingo en la línea de partida serán Flavio Puricelli y Darío Muñoz, quien también entrenan en el Gimnasio Vive.

Salvo María Morena Broggi, quien hará un recorrido más corto, la competencia de mañana serán 1.900 metros de nado sobre el Lago Villarrica, otros 90km de Mountain Bike donde el cono de regreso será en el paraje de Curarrehue, en tanto la parte final es con un medio maratón sobre las calles de Pucón y su costanera.