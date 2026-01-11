Solidaridad por Manu Hidalgo: Piden ayuda para el vecino herido en los incendios

El voraz incendio que afecta a la zona de El Hoyo y Epuyén ha dejado una marca dolorosa en la comunidad de la Comarca Andina. Manu Hidalgo, un vecino de Lago Puelo que colaboraba activamente en las tareas de asistencia frente a la emergencia ígnea, sufrió quemaduras en su cuerpo y severas complicaciones en las vías aéreas. Debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado de urgencia a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

Según informaron allegados y fuentes locales, Manu se encontraba prestando apoyo en el combate del fuego cuando quedó atrapado por el avance de las llamas. Tras ser rescatado, su estado de salud demandó una evacuación inmediata ante la complejidad de las lesiones sufridas durante la emergencia.

Campaña solidaria para la familia

Ante esta difícil situación, la familia de Manu viajó inmediatamente a Bariloche para acompañar su evolución médica. Sin embargo, la permanencia prolongada en otra ciudad conlleva gastos diarios de traslado, alojamiento y alimentación que resultan difíciles de sostener sin apoyo externo.

Por este motivo, se ha lanzado una campaña solidaria para quienes puedan colaborar económicamente. El entorno familiar subrayó que cada aporte, por pequeño que sea, es vital para permitirles estar presentes junto a Manu en este momento crítico.

Cómo colaborar

Para centralizar las donaciones y garantizar que la ayuda llegue a destino, se ha habilitado una cuenta de Mercado Pago a nombre de Jazmín Hidalgo:

Usuario/Alias: jazminlagopuelo

Unidad frente a la tragedia

La situación de Manu Hidalgo ha generado una profunda conmoción y una rápida respuesta en redes sociales y grupos comunitarios. En un contexto donde muchos vecinos se encuentran involucrados en las tareas de apoyo por el incendio en Puerto Patriada y alrededores, el pedido de ayuda se ha vuelto un símbolo de la solidaridad que caracteriza a la región.

Mientras Manu continúa bajo seguimiento médico permanente en Bariloche, sus allegados agradecen la difusión y el acompañamiento de todas las instituciones y vecinos que ya se han sumado a la causa.



T.B