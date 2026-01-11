Epuyén: Hospital despliega dispositivos móviles para asistir a brigadistas

La emergencia ígnea que azota a la región ha obligado al sistema de salud de Epuyén a reformular por completo su operatividad. Bajo la dirección de Tilsa Aburto, técnica en Recursos Humanos, y con el liderazgo clínico de la licenciada en Enfermería Viviana Millañanco, el nosocomio local se ha transformado en un centro de comando estratégico que busca adelantarse al avance de las llamas y garantizar que el servicio médico llegue a quienes hoy no pueden, o no quieren, abandonar el frente de batalla.

Dispositivos móviles: Salud que sale al encuentro del brigadista

Una de las decisiones más críticas del equipo asesor directivo fue la creación de dispositivos móviles de atención. La lógica es clara: el brigadista, en su afán por combatir el fuego, difícilmente se traslade hasta el hospital por lesiones menores. Por ello, el hospital ha dispuesto ambulancias equipadas que funcionan como postas ambulatorias en puntos estratégicos.

"Nosotros creemos que la mejor forma de llegar a ellos es ir al lugar y ofrecerles el servicio", explicó Aburto. Estos equipos móviles andan trayendo insumos esenciales como Botas Ortopédicas, platsul, analgésicos y kits de lavado ocular para aliviar la constante irritación provocada por el humo y las cenizas. Además, se han distribuido botiquines reforzados en las bases de Bosques, brigadas, bomberos voluntarios y el centro de evacuados.

Cronograma de atención en puntos estratégicos

Para maximizar la eficiencia, se han establecido horarios de recorrido que se replican a través de una red de comunicación "boca a boca" y estados de WhatsApp, dada la precariedad de la señal de internet y los cortes de luz:

Sector El Coihue: La ambulancia permanece en el lugar en cuatro turnos críticos (13:30 a 14:30; 16:00 a 17:00; 20:00 a 21:00 y de 23:00 a 00:00 hs).

Sector El Balcón (Cruce El Maitén): Atención de 15:30 a 16:30 y de 21:30 a 22:30 hs.

Puesto Sanitario del Lago: Abierto durante la tarde de 14:00 a 17:00 hs con presencia de enfermería.

El factor humano: Profesionales atravesados por la emergencia

La licenciada Millañanco fue enfática al describir la situación como una "catástrofe nunca vista", donde el personal de salud trabaja con el corazón dividido. "Nos encontramos en una situación que como profesionales y como pobladores estamos atravesados, rodeados de fuego, pendientes de que puede ser nuestra propia casa la que se está quemando", confesó.

A pesar de la carga emocional, el hospital ha recibido un refuerzo invaluable de colegas enfermeros que llegan de otros puntos de la provincia, muchos de ellos viajando en sus propios autos y durante sus días de franco. Este apoyo es vital para sostener turnos que, según Aburto, se extienden hasta la madrugada, regresando apenas unas horas después para continuar con la organización interna.

Uso racional de la guardia y red comarcal

Un punto fundamental que recalcaron las autoridades es el pedido de uso racional de la guardia hospitalaria. "No es que no queramos atender", aclaró Aburto, "sino que tenemos que tener las antenas preparadas para cualquier eventualidad". El hospital cuenta con un médico activo que debe repartirse entre la emergencia del incendio y las consultas habituales de la comunidad, como trabajos de parto o accidentes domésticos.

Afortunadamente, Epuyén cuenta con una sólida red de contención comarcal. El Hospital de El Maitén actúa como cabecera, mientras que el Hospital de El Bolsón ha mostrado una colaboración inmediata recibiendo pacientes con traumatismos o fracturas que, por la logística de la emergencia, no podrían ser derivados rápidamente a Esquel.

El día después: Contención psicológica

El hospital ya mira hacia el futuro, entendiendo que las secuelas del incendio perdurarán mucho más allá de la extinción de las llamas. Millañanco advirtió que muchas personas no quieren dejar sus casas por proteger lo que les queda, y eso genera una tensión constante. "El trabajo después continúa. Ya estamos trabajando en garantizar la ayuda psicológica para toda la población que ha perdido todo", concluyó, reafirmando el compromiso de la institución de estar presente no solo durante la crisis, sino en el arduo proceso de reconstrucción que vendrá.



T.B