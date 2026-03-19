El Club Andino Esquel será sede del Campeonato Argentino de Escalada Juvenil Boulder

El Club Andino Esquel participará en las Grandes Ligas y además organizará un encuentro que quedará en el recuerdo de todos. La Escalada es un deporte que ha tomado vuelo. Cada vez se lo practica más y la sede ubicada en la avenida Ameghino es el lugar ideal para este tipo de competencias.

Para los deportistas locales será una buena medida participar en este tipo de torneo y para los dirigentes un gran desafío organizar un torneo de real envergadura.

La FASA (Federación Argentina de Sky y Andinismo) confirmó a la ciudad de Esquel como sede para el Campeonato Argentino de Escalada Deportiva (modalidad Boulder) para las categorías juveniles U17 y U19.

Dicho torneo, organizado de manera conjunta entre el Club Andino Esquel y la FASA, es llevará a cabo desde el jueves 30 de abril (momento de las acreditaciones), hasta el domingo 3 de mayo generando de esta manera un importante movimiento turístico gracias al deporte.

Sin dudas que para el Club Andino Esquel será una manera de iniciar la primera parte del año con esta gran movida y con el firme deseo que la naturaleza bendiga a la ciudad con una gran nevada para la temporada de esquí.

Recordemos que días atrás, en el SUM del Club Andino Esquel (y gracias a Chubut Deportes) se llevó a cabo el evaluativo para el armado del equipo que representará a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 30 de abril

18:30 hs. Acto de Apertura

19:00 hs. Acreditación (Lugar Sede del Club Andino Esquel)

Viernes 1 de mayo

8:00 hs. Apertura

9:00 hs. Clasificatoria U19

14:00 hs. Apertura

15:00 hs. Clasificatoria U17

Sábado 2 de mayo

8:00 hs. Apertura

8:45 hs. Charla técnica

9:00 hs. Semifinales U19

15:00 hs. Apertura

15:45 hs. Charla técnica

16:00 hs. Semifinales U17

Domingo 3 de mayo

7:30 hs. Apertura

8:30 hs. Charla técnica

8:50 hs. Presentación Finalistas U19

9:00 hs. Finales U19

14:30 hs. Apertura

15:30 hs. Charla técnica

15:50 hs Presentación Finalistas U17

16:00 hs Finales U17

18:00 hs Premiación