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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El Club Andino Esquel será sede del Campeonato Argentino de Escalada Juvenil Boulder

El torneo está programado desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo. Gran expectativa en la institución por la llegada de grandes competidores
Por Redacción Red43

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El Club Andino Esquel participará en las Grandes Ligas y además organizará un encuentro que quedará en el recuerdo de todos. La Escalada es un deporte que ha tomado vuelo. Cada vez se lo practica más y la sede ubicada en la avenida Ameghino es el lugar ideal para este tipo de competencias.

 

Para los deportistas locales será una buena medida participar en este tipo de torneo y para los dirigentes un gran desafío organizar un torneo de real envergadura.

 

 

La FASA (Federación Argentina de Sky y Andinismo) confirmó a la ciudad de Esquel como sede para el Campeonato Argentino de Escalada Deportiva (modalidad Boulder) para las categorías juveniles U17 y U19.

 

Dicho torneo, organizado de manera conjunta entre el Club Andino Esquel y la FASA, es llevará a cabo desde el jueves 30 de abril (momento de las acreditaciones), hasta el domingo 3 de mayo generando de esta manera un importante movimiento turístico gracias al deporte.

 

 

Sin dudas que para el Club Andino Esquel será una manera de iniciar la primera parte del año con esta gran movida y con el firme deseo que la naturaleza bendiga a la ciudad con una gran nevada para la temporada de esquí.

 

Recordemos que días atrás, en el SUM del Club Andino Esquel (y gracias a Chubut Deportes) se llevó a cabo el evaluativo para el armado del equipo que representará a Chubut en los Juegos de la Integración Patagónica.

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 

Jueves 30 de abril

 

18:30 hs. Acto de Apertura

 

19:00 hs. Acreditación (Lugar Sede del Club Andino Esquel)

 

 

Viernes 1 de mayo

 

8:00 hs. Apertura

 

9:00 hs. Clasificatoria U19

 

14:00 hs. Apertura

 

15:00 hs. Clasificatoria U17

 

 

Sábado 2 de mayo

 

8:00 hs. Apertura

 

8:45 hs. Charla técnica

 

9:00 hs. Semifinales U19

 

15:00 hs. Apertura

 

15:45 hs. Charla técnica

 

16:00 hs. Semifinales U17

 

 

Domingo 3 de mayo

 

7:30 hs. Apertura

 

8:30 hs. Charla técnica

 

8:50 hs. Presentación Finalistas U19

 

9:00 hs. Finales U19

 

14:30 hs. Apertura

 

15:30 hs. Charla técnica

 

15:50 hs Presentación Finalistas U17

 

16:00 hs Finales U17

 

18:00 hs Premiación

 

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