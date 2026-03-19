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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a un encuentro abierto de poesía en la Bibilioteca Municipal

La propuesta se realizará este jueves 19 de marzo y convoca a escritores, lectores y amantes de la literatura a compartir una mesa de poesías en un espacio abierto y participativo.
Por Redacción Red43

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En el marco de los 90 años tras las huellas de la poesía, se realizará un encuentro especial destinado a quienes disfrutan de la palabra en todas sus formas.

 

La actividad propone una “Mesa compartida de poesías”, un espacio abierto para leer, escuchar y compartir textos en comunidad. La invitación está dirigida tanto a escritores como a lectores, o simplemente a quienes quieran acercarse a descubrir nuevas voces.

 

 

 

El encuentro se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 18:00 hs en la sala de lectura grupal de la biblioteca.

 

Desde la organización destacan que se trata de una oportunidad para reunirse alrededor de la literatura y celebrar la poesía como punto de encuentro. “

 

 

 

R.G.

 

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