Invitan a un encuentro abierto de poesía en la Bibilioteca Municipal

En el marco de los 90 años tras las huellas de la poesía, se realizará un encuentro especial destinado a quienes disfrutan de la palabra en todas sus formas.

La actividad propone una “Mesa compartida de poesías”, un espacio abierto para leer, escuchar y compartir textos en comunidad. La invitación está dirigida tanto a escritores como a lectores, o simplemente a quienes quieran acercarse a descubrir nuevas voces.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 18:00 hs en la sala de lectura grupal de la biblioteca.

Desde la organización destacan que se trata de una oportunidad para reunirse alrededor de la literatura y celebrar la poesía como punto de encuentro. “

R.G.