Impactante choque: Rescataron a una mujer atrapada y trasladaron a dos personas al hospital

Un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la tarde en la Ruta 45, a la altura del cruce de la Escuela N° 717 en Cerro Radal, movilizó a múltiples equipos de emergencia y dejó como saldo dos personas adultas trasladadas al hospital.

Según informó Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso se recibió a las 17:55 horas. Al llegar al lugar, los equipos constataron la colisión entre dos vehículos, lo que requirió un operativo coordinado para asistir a los involucrados.

Rescate y traslado de heridos

Durante el procedimiento, los bomberos trabajaron en la extracción de una mujer adulta que había quedado atrapada en uno de los vehículos. Posteriormente, con la llegada de la ambulancia, se dispuso el traslado de dos personas (una femenina y un masculino) hacia el hospital local para su evaluación y atención médica.

En el lugar del siniestro intervinieron distintos organismos, entre ellos, efectivos de Policía de Tránsito, personal de Defensa Civil Municipal, una ambulancia y equipos de APVS Chubut.

O.P.