De los esquelenses, Víctor Amoretti fue el más rápido en el Itaú IronMan 70.3 de Pucón

Habrá un antes y un después de esta carrera. Sin lugar a dudas. Porque quienes la corrieron por primera vez, ya nada será lo mismo. Eso es lo que tiene el IronMan 70.3. ya nada será como antes.

Esta mañana Víctor Amoretti participó por primera vez de “la carrera más linda del mundo” y, a pesar de algunos contratiempos, pudo hacer un gran tiempo en una carrera por demás extensa y difícil a la vez.

El tiempo de Víctor para unir los 1.900 metros de natación en el lago Villarrica, los 90km de Mountain Bike y los 21km de running fue de 5hs 08min 23seg.

Terminó en el puesto 245 en la clasificación general (un total de 1369 corredores) y logró la 28° posición en su categoría (de 45 a 49 años, donde compitieron 167 atletas).

En la misma categoría participaron Flavio Javier Puricelli, quien hizo un tiempo de 5hs 30min 47seg logrando el puesto 50 en dicha categoría (463 en la clasificación general), en tanto Walter Darío Muñoz logró un registro de 5hs 52min 25seg, alcanzó el puesto 79 en su categoría y 687 en la clasificación general.

Por su parte, el interminable Horacio Broggi, quien recordemos días atrás cumplió 63 años de vida en la misma localidad de Pucón, hizo un tiempo de 6hs 16min 40seg. Logró la 16° posición en su categoría de 60 a 64 años (compitieron 26) en tanto y terminó en el puesto 916 en la clasificación general, donde recordemos participaron 1.369 corredores.

Para completar la información periodística, debemos señalar que en una distancia más reducida participó el día sábado, María Morena Broggi quien terminó en el puesto 13 de la clasificación general femenina, con un tempo de 50min 17seg.

Morena participó en la categoría Carozzi Promocional Race, donde recorrió 375 metros de nado, 10km de bicicleta y 2.5km de Running.

“LO MEJOR LO HICE EN LA BICICLETA”

Víctor Amoretti corrió la carrera por primera vez. Tuvo algunos percances, pero terminó feliz de la vida. Ahora es momento de descansar junto con su familia. Es que prepararse para un IronMan es dejar a la familia de lado y solo pensar en el físico y en la mente (cuando el físico no responde).

“Re bien la carrera. Lo mejor lo hice en la bicicleta. En la parte de nado había una boya de Gatorade, donde muchos nos confundimos y pasamos por detrás de ella. Hicimos como 100 metros de más que es un montón, pero bueno no pasa nada. Muchos nos confundimos en esa parte”, señaló Víctor a este medio, horas después de la carrera.

“En la parte de bici me fue muy bien, metí un promedio de 35km por hora y recorrí los 90km en dos horas y media, así que muy bien”.

“Después en la parte de trote se ve que me faltaron un poquito de sales minerales o algo de eso, porque hice 100 metros y me acalambré y así que caminé como tres cuadras y me repuse. Empecé a trotar despacito y bueno la terminé igual hice buen promedio en el trote, metí un promedio de cinco minutos por km pero yo estaba trotando mucho mejor”.

A pesar de todo, terminó feliz. “Bueno no pasa nada, es una carrera complicada y terminé super contento porque a tantas horas de competencia las probabilidades de fallar son mucho más grandes”.