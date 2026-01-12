Homicidio en Esquel: una discusión terminó con un hombre muerto

La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, brindó precisiones sobre el homicidio ocurrido durante la madrugada del domingo en la ciudad.

“Lamentablemente, en la madrugada del día de ayer tuvimos una situación donde se cometió un homicidio”, señaló Pauli, al confirmar que el episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en una vivienda ubicada en la zona de Costanera al 1200.

La intervención policial se dio luego de que dos personas se presentaran en el hospital alertando que un amigo se encontraba herido. “La ambulancia solicita al personal policial que lo acompañe y, al llegar al domicilio, el médico constata que la persona ya se encontraba fallecida”, explicó.

En el lugar había cuatro personas adultas, todas bajo una importante ingesta alcohólica. “Como primera medida se realizó un arresto preventivo para determinar el grado de participación de cada una de estas personas”, indicó la comisario, aclarando que se trató de una facultad prevista en el Código de Procedimiento Policial.

Respecto a las primeras pericias, Pauli detalló: “La persona no presentaba heridas cortantes, solamente un golpe en la zona occipital izquierda”, y agregó que se presume que la lesión “podría haber sido ocasionada con una estufa a leña que estaba fuera de su lugar”, aunque remarcó que la causa exacta será determinada por la autopsia.

Con el avance de las entrevistas y el trabajo de Criminalística y la Brigada de Investigaciones, se estableció que ninguno de los cuatro demorados había sido el autor del ataque. “En razón de las coincidencias en los testimonios, se determinó que no había sido ninguno de ellos quien cometió el hecho”, sostuvo Pauli.

Sin embargo, la investigación permitió reconstruir que antes del homicidio hubo una discusión. “La víctima y el presunto agresor habrían mantenido una discusión, y tras el golpe en la cabeza, el agresor se retiró del lugar”, explicó.

Finalmente, cerca de las 23.30 del domingo, se concretó un allanamiento en el barrio Badén 2, donde fue detenido un hombre de aproximadamente 35 años: “Se obtuvo la orden de allanamiento y detención de la persona sindicada como presunto autor del homicidio”.

El sospechoso permanece detenido y este lunes enfrenta la audiencia de control de detención, donde se realizará la acusación formal por el homicidio.

R.G.