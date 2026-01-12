Trevelin se prepara para recibir el clasificatorio nacional de Powerlifting

La localidad de Trevelin se posiciona una vez más como un escenario clave para el deporte de fuerza con la confirmación del próximo torneo clasificatorio de la WRPF Argentina. La competencia tendrá lugar en las instalaciones del Gimnasio Eduardo Bjerring, ubicado dentro del Polideportivo Municipal Evita, tras un acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Deportes y Recreación local y los referentes de la disciplina. El evento está programado para iniciar a las 8 de la mañana del sábado 11 de abril, prometiendo una jornada de alta intensidad donde se pondrá a prueba la potencia de los competidores en las diversas categorías de levantamiento.

John Rowlands, referente de la actividad en Trevelin, destacó que la convocatoria es abierta para todos aquellos interesados en participar, independientemente de si cuentan con una afiliación previa a la federación. Esta apertura busca fomentar el crecimiento del powerlifting en la región, permitiendo que tanto principiantes como atletas experimentados compartan la plataforma de competición. Las inscripciones ya se encuentran disponibles y permanecerán abiertas hasta el 28 de marzo, por lo que se recomienda a los aspirantes realizar el trámite con antelación a través de los canales oficiales para asegurar su lugar en el pesaje y la competencia.

La WRPF Argentina actúa como la entidad madre que regula y promueve esta práctica en todo el territorio nacional, manteniendo un firme compromiso con la representación del país en certámenes internacionales. Los interesados en conocer los aranceles y completar el formulario de inscripción deben dirigirse al perfil oficial de la federación en Instagram o contactarse directamente con la organización local. Esta cita deportiva representa una oportunidad única para que los pesistas de la provincia y alrededores demuestren su progreso y busquen un lugar en las instancias superiores del calendario nacional de fuerza.

E.B.W.