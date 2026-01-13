19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
13 de Enero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra

Tiene 42 años y no se sabe nada desde este sábado. Policía con drones y voluntarios navegando se integraron a la búsqueda. Es trabajador de Vialidad Provincial. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre está desaparecido desde el sábado, luego de huir de un centro de salud mental de Río Gallegos. Se montó un operativo de búsqueda en una extensa franja de la costa de la ría y la zona rural.

 

La Policía de Santa Cruz informó este lunes sobre el hecho, sin especificar datos filiatorios del paciente desaparecido, aunque medios periodísticos de Río Gallegos precisaron que se trata de Gabriel Darío Milena, de 42 años y trabajador de Vialidad Provincial.

 

El informe oficial señala que desde la mañana del sábado 10 de enero la Policía de Santa Cruz lleva adelante un intenso operativo para dar con el paradero de un hombre que por la ventana de su habitación se retiró de un centro especializado de internación. El hecho ocurrió alrededor de las 10.15 y, tras la alerta inicial, se dio intervención al Juzgado de Instrucción N°3, a cargo de Gerardo Giménez.

 

De inmediato, personal de la Comisaría Primera inició un rastrillaje en las inmediaciones y se notificó a las demás unidades operativas. Minutos más tarde, un taxista informó que había trasladado a un hombre hasta la costanera de la ría local, donde lo perdió de vista al ingresar a la zona de playa.

 

A partir de ese dato, se desplegó un amplio operativo que incluyó a las comisarías Sexta y Primera; bomberos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS); cadetes de la escuela de Policía y personal dependiente de la Dirección General de Operaciones, además de familiares y voluntarios.

 

La búsqueda se extendió hacia Güer Aike y zonas rurales, con un valioso apoyo aéreo del aeroclub local. Sin embargo, el viento impidió la navegación de bomberos y Prefectura en la primera jornada.

 

El domingo se sumaron drones y camionetas 4x4, por lo que hubo recorridas en estancias cercanas, en la zona de Punta Loyola y en la Reserva Costera. Por la tarde, bomberos e integrantes de Prefectura recorrieron el río Gallegos con botes y motos de agua, aunque sin resultados positivos.

 

Este lunes, nuevamente desde las primeras horas, se reforzó el operativo con patrullas motorizadas, cadetes de la Escuela de Policía y personal de Infantería. Los rastrillajes abarcaron la costanera, Punta Loyola, Palermo Aike, la ruta provincial 53, la Reserva Costera y el margen sur del río Chico. Hasta el momento, todos los procedimientos han arrojado resultados negativos y la búsqueda se mantiene activa.

 

Las autoridades agradecieron la colaboración de las instituciones y de ciudadanos que participan en el operativo, ratificando el compromiso de continuar con las tareas hasta dar con el paradero de la persona desaparecida.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -