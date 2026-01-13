Un taxista descubrió quien lo robó, volvió a la casa e hizo justicia a las trompadas

En el marco de una creciente violencia e inseguridad, un hecho de estas características volvió a derivar en un acto de "justicia por mano propia". Todo ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario, cuando luego de sufrir un robo, un taxista identificó al presunto autor y lo enfrentó a piñas.

De acuerdo a lo consignado por Centenario Digital, todo comenzó cuando la víctima del siniestro se dio cuenta de que había sufrido la sustracción de un criquet y documentación. Al revisar las cámaras de seguridad de vecinos, detectaron el momento del robo. Según refirieron, ese hombre "había cometido reiterados hechos similares y varias veces ha sido agredido, aunque aun así sigue haciendo de las suyas".

Horas antes, durante la madrugada, un sujeto caminaba directo a su auto, un Fiat Siena blanco, y se llevaba el botín regresando sigilosamente, aprovechándose de la nocturnidad. De esta manera, el dueño pudo determinar quién era el delincuente y en vez de realizar la denuncia, averiguó dónde vivía y fue a buscarlo.

El episodio fue registrado por una persona con su celular. Al aparecer en el domicilio del sujeto, antes de que este intentara ocultarse en el interior de la casa, el taxista le propinó varias piñas en distintas partes del cuerpo. Finalmente, el hombre logró refugiarse, aunque se desconoce su estado de salud y si el caso llegó a la Justicia.