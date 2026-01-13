19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
13 de Enero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Un taxista descubrió quien lo robó, volvió a la casa e hizo justicia a las trompadas

El trabajador del volante se dio cuenta que le faltaban un criquet y documentación. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al ladrón. Y todo terminó en una paliza. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de una creciente violencia e inseguridad, un hecho de estas características volvió a derivar en un acto de "justicia por mano propia". Todo ocurrió en el barrio Sayhueque de Centenario, cuando luego de sufrir un robo, un taxista identificó al presunto autor y lo enfrentó a piñas.

 

De acuerdo a lo consignado por Centenario Digital, todo comenzó cuando la víctima del siniestro se dio cuenta de que había sufrido la sustracción de un criquet y documentación. Al revisar las cámaras de seguridad de vecinos, detectaron el momento del robo. Según refirieron, ese hombre "había cometido reiterados hechos similares y varias veces ha sido agredido, aunque aun así sigue haciendo de las suyas".

 

Horas antes, durante la madrugada, un sujeto caminaba directo a su auto, un Fiat Siena blanco, y se llevaba el botín regresando sigilosamente, aprovechándose de la nocturnidad. De esta manera, el dueño pudo determinar quién era el delincuente y en vez de realizar la denuncia, averiguó dónde vivía y fue a buscarlo.

 

El episodio fue registrado por una persona con su celular. Al aparecer en el domicilio del sujeto, antes de que este intentara ocultarse en el interior de la casa, el taxista le propinó varias piñas en distintas partes del cuerpo. Finalmente, el hombre logró refugiarse, aunque se desconoce su estado de salud y si el caso llegó a la Justicia.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -