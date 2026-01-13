Será operado “a corazón abierto” el arquero de Deportivo Madryn que sufrió un infarto mientras entrenaba

El arquero de Deportivo Madryn Mauricio Nievas, quien el miércoles pasado sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de pretemporada, será derivado a Buenos Aires.

“El jugador continuará recibiendo las atenciones y tratamientos correspondientes en un centro especializado en Buenos Aires”, indicaron desde el club y mediante un comunicado este sábado. Se espera que el traslado se concrete entre esta semana para que pueda ser sometido a una cirugía cardíaca.

El informe oficial detalló la presencia de “una arteria obstruida y otra inflamada, un cuadro que requiere una intervención a corazón abierto bajo control y seguimiento especializado”.

En tanto, la dirigencia del club de la ciudad del Golfo Nuevo aclaró que se aplicaron de inmediato “todos los protocolos cuando el futbolista se descompensó” lo que hizo posible que llegara rápidamente el hospital donde recibió la atención adecuada.

El arquero no tenía antecedentes de problemas cardíacos y por eso se le realizaron varios estudios para saber el origen del problema. Ahora, llegará la intervención quirúrgica y la siguiente recuperación del futbolista cuya continuidad en el deporte que siempre fue su pasión hoy por hoy está en duda.