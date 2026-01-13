24°
Comarca Andina, Argentina
Martes 13 de Enero de 2026
13 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Ofrecen masajes terapéuticos para brigadistas y bomberos

Un grupo de masajistas de la Comarca Andina impulsa una iniciativa solidaria destinada al cuidado físico y emocional de quienes están en la primera línea del fuego.
En un contexto atravesado por jornadas extensas, desgaste físico y una exigencia emocional constante, bomberos voluntarios y brigadistas cuentan con un espacio de recuperación. Se trata de una propuesta de masajes terapéuticos impulsada por un grupo de profesionales de la Comarca Andina que decidió ponerse a disposición para acompañar a quienes cuidan la vida en el incendio activo que tuvo origen en Puerto Patriada.

 

La iniciativa apunta a ofrecer alivio corporal, descanso y contención, en un momento donde el esfuerzo sostenido empieza a pasar factura en músculos, articulaciones y niveles de estrés.

 

Cuidar a quienes cuidan

 

El trabajo en incendios forestales exige fuerza física, resistencia y concentración permanente. Largas horas en el terreno, calor, humo y tensión acumulada hacen que la recuperación sea una parte fundamental del operativo, aunque muchas veces quede en segundo plano.

 

 

En ese marco, los masajes terapéuticos se presentan como una herramienta concreta para reducir contracturas y sobrecargas musculares, favorecer la circulación y la recuperación física, disminuir el estrés y la tensión acumulada, y aportar un momento de pausa en medio de la emergencia.

 

Cómo acceder a los turnos

 

Los turnos se solicitan todos los lunes, coordinando previamente con la persona responsable de la agenda.

 

Lugar: Casa Isis – Sargento Cabral 679
Contacto: Brisa Brain – +54 9 2944 96 6753

 

 

 

O.P.

 

