Incendio en la Comarca: Refuerzan el operativo y suman apoyo sanitario

A más de una semana del inicio del incendio en Puerto Patriada, El Hoyo, el operativo de combate entra en una fase de consolidación y vigilancia intensiva, con refuerzos específicos y ajustes diarios según la evolución del fuego y las condiciones meteorológicas.

El Parte N° 8, emitido este lunes por la noche, confirma que el incendio permanece activo, pero el énfasis de la jornada está puesto en reducir la actividad de puntos calientes, evitar rebrotes y sostener las líneas de defensa construidas en los últimos días.

Qué cambia este martes en el operativo

Durante las primeras horas de la mañana del lunes, el personal fue redistribuido en los sectores donde aún se registra mayor temperatura en el perímetro. Allí se intensificaron las tareas de enfriamiento de puntos calientes, recorridas manuales permanentes, refuerzo y repaso de fajas cortafuegos, y protección preventiva de viviendas.

La estrategia apunta a anticiparse a posibles reactivaciones, especialmente en zonas donde el fuego ya pasó pero aún persiste calor en el suelo y la vegetación.

Los medios aéreos continúan disponibles y operan a requerimiento del personal en línea, priorizando sectores de difícil acceso.

Clima exigente, sin alivio a la vista

Para este martes 13 de enero se espera:

Temperatura máxima cercana a los 27°C

Humedad relativa mínima del 20%

Viento leve, entre 10 y 20 km/h, con direcciones variables

Si bien no se prevén ráfagas fuertes, la combinación de calor y aire seco obliga a sostener un monitoreo constante. Además, se advirtió que podría haber visibilidad reducida durante las primeras horas del día, producto del humo en suspensión.

Nuevo refuerzo: apoyo sanitario en el terreno

Una de las novedades de la jornada es la incorporación de puestos sanitarios móviles de DINESA–AFE, que se suman al operativo para asistir al personal que trabaja desde hace días en condiciones exigentes.

Este refuerzo apunta a mejorar la atención médica preventiva, el control del estado físico de los brigadistas y la respuesta ante eventuales emergencias en el terreno.

En paralelo, la maquinaria pesada continúa con la apertura y el repaso de fajas cortafuegos.

Un incendio activo que exige seguimiento diario

Aunque el avance del fuego se mantiene contenido en varios sectores, el incendio en Puerto Patriada sigue demandando máxima atención, con decisiones operativas que se ajustan día a día.

En un contexto donde el clima no ofrece grandes alivios, el trabajo sostenido, la vigilancia permanente y los refuerzos incorporados marcan el eje de una jornada que vuelve a ser decisiva para evitar retrocesos en el combate del fuego.

