Una venganza narco y una lluvia de balas: la trama detrás del asesinato de un argentino en México

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de dos acusados por el asesinato de Jonatan Emanuel Minucci, el argentino de 37 años que fue baleado en un bar de Tulum. Se trata de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”. Ambos son de Jalisco y serían miembros de una banda criminal.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la fiscalía, Raciel López Salazar, explicó: “El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”. Las autoridades estatales aseguraron que reforzarán la seguridad en la zona y avanzarán con las indagatorias para determinar si hay más personas involucradas en el ataque.

También revelaron que el crimen se realizó por el control del área, durante una disputa entre dos grupos narco. En ese contexto, el viernes, mientras trabajaban de guardias de seguridad en el evento, Jonatan y otros dos hombres resultaron heridos durante un enfrentamiento entre los criminales.

El argentino murió horas más tarde, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, luego de sufrir varios impactos de bala en el cuello, cara, brazos y pecho. Por su parte, los otros dos guardias de seguridad privados, Deyran de Jesús “N” y Saúl “N”, permanecen en observación en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.