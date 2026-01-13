19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 el-mundo
13 de Enero de 2026
el-mundo |
Por Redacción Red43

Una venganza narco y una lluvia de balas: la trama detrás del asesinato de un argentino en México

A Jonatan Minucci, de 37 años lo mataron en un bar. Hay dos detenidos. Según la fiscalía mexicana se trató de un hecho vinculado en narcomenudeo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de dos acusados por el asesinato de Jonatan Emanuel Minucci, el argentino de 37 años que fue baleado en un bar de Tulum. Se trata de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”. Ambos son de Jalisco y serían miembros de una banda criminal.

 

Durante una conferencia de prensa, el titular de la fiscalía, Raciel López Salazar, explicó: “El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”. Las autoridades estatales aseguraron que reforzarán la seguridad en la zona y avanzarán con las indagatorias para determinar si hay más personas involucradas en el ataque.

 

También revelaron que el crimen se realizó por el control del área, durante una disputa entre dos grupos narcoEn ese contexto, el viernes, mientras trabajaban de guardias de seguridad en el evento, Jonatan y otros dos hombres resultaron heridos durante un enfrentamiento entre los criminales.

 

El argentino murió horas más tarde, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, luego de sufrir varios impactos de bala en el cuello, cara, brazos y pecho. Por su parte, los otros dos guardias de seguridad privados, Deyran de Jesús “N” y Saúl “N”, permanecen en observación en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -