Exempleadas denuncian a Julio Iglesias por “tocamientos en los pechos, besos forzados y agresiones sexuales”

El popular cantante español Julio Iglesias enfrenta graves denuncias por parte de sus exempleadas, quienes lo acusan de agresiones sexuales, maltrato y agresiones.

Las denunciantes relatan en una investigación de eldiario.es un entorno de control, humillaciones y abuso de poder durante su etapa laboral con el cantante en el Caribe.

Dos exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias lo acusaron agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones. Se trata de una mujer que trabajaba en el hogar del cantante y una fisioterapeuta. Ambas aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Según se detalla, las mujeres denunciaron al cantante por haberlas agredido sexualmente mientras trabajaban para él en 2021. Los testimonios detallan que desempeñaron su labor en régimen interno en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. La más joven tenía entonces 22 años.

En el informe publicado en las últimas horas, se indica que las mujeres describieron que trabajaron en un ambiente marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, pero además denunciaron agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados.

Los hechos se produjeron cuando Julio Iglesias tenía 77 años, es decir hace unos cinco años atrás. La investigación periodística, desarrollada durante tres años, incluye entrevistas repetidas con las afectadas, testimonios adicionales de extrabajadores y abundante documentación que respalda los relatos.

Una de las denunciantes afirmó que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Contó que la llamaba a su habitación tras finalizar la jornada laboral, donde según precisó, hubo penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. “Me sentía como un objeto”, dijo. Pero además sumó un dato aberrante: estos episodios se producían casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ocupaba un puesto jerárquicamente superior.

La otra denunciante que se desempeñó como fisioterapeuta personal del artista, afirmó haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho en contra de su voluntad, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. También denuncia humillaciones públicas, insultos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral.

Según la investigación, las trabajadoras vivían en condiciones de aislamiento, con salidas restringidas y jornadas laborales que podían prolongarse hasta 16 horas. No siempre existía contrato escrito. Varias exempleadas señalan que Julio Iglesias utilizaba su posición de poder para imponer reglas sobre la alimentación, el uso del teléfono móvil o las relaciones personales.

“Se acercaba y me tocaba los pezones”, relató, explicando que estos gestos se producían sin previo aviso y que quedaban enmascarados como bromas o comentarios médicos.

Periodistas de eldiario.es y Univision Noticias intentaron contactar en repetidas ocasiones con Julio Iglesias y con su abogado para recabar su versión de los hechos, sin obtener respuesta.

Durante la investigación los periodistas contactaron con al menos 15 extrabajadores que prestaron servicio en las casas del artista entre finales de los años noventa y 2023. Sus testimonios coinciden en describir una estructura jerárquica rígida, un ambiente laboral tenso y un carácter irascible por parte del cantante. Las dos mujeres que denuncian agresiones sexuales fueron entrevistadas en múltiples ocasiones durante más de un año, y sus declaraciones se mantuvieron estables y coherentes.