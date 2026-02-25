24°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Llega a Esquel el groove jazz funk de "Alumbrados Tenue´s"

La banda rionegrina integrada por estudiantes de Música Popular, incluye a un esquelense y prepara dos recitales especiales en la ciudad.
Alumbrados Tenue's es una banda conformada en el año 2024 por estudiantes de la licenciatura en música popular del IUPA (General Roca, Rio Negro).

 

La formación llega a Esquel con un repertorio de canciones propias que oscilan entre el Funk, jazz, Lofi, rap, mucho groove para compartir en la noche de la ciudad.

 

La primera presentación es hoy miércoles a las 21 horas en Rider Beerhouse, y estarán también presentes el viernes en Blest, a la medianoche.

 

Alumbrados Tenue´s está integrada por Santiago Namor (Plottier Neuquén, guitarra y voz), Victor Lagos (Cutral Co, Neuquén, teclado), Facundo Canales (Plottier, batería), Maxi Ramírez (Roca , rio negro, bajo y voz), Felipe Carballo (Junín de los andes, guitarra y voz) y Francisco Brand (Esquel, trompeta).

 

