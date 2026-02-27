Andrea del Boca y su “negocio” con Gran Hermano: Gana 6 millones de pesos por semana

Andrea del Boca convirtió en la participante más polémica de la casa de Gran Hermano. Su ingreso generó repercusión mediática y, en su primera semana dentro de la casa, supo dar contenido viral. Su paso no es gratis y trascendió cuánto cobra por estar en el reality. Además, causó una gran polémica en las redes porque elogió a la expresidente condenada por corrupción Cristina Kirchner.

Fue Guido Záffora quien en DDM (América) reveló el abultado contrato que firmó la reconocida actriz para participar en la Generación Dorada de este Gran Hermano. “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, contó el periodista sin vueltas. Si su permanencia en el reality dura un mes, Del Boca cosecha una cifra impactante de 24 millones.

Claro que la brecha con el resto de la casa es notoria ya que el contrato del resto de los jugadores llega apenas a 156.000 pesos por semana. Andrea del Boca estaría cobrando más de 38 veces que cualquier otro competidor. Incluso si dividiéramos el total por semana de la actriz supera ampliamente a la de cualquier jugador. Y eso no es todo. Habría puesto una condición para aceptar la propuesta. Su hija Ana tenía que formar parte del streaming del ciclo. Lo cierto es que su participación en el reality le da contenido y debate a la competencia y el show funciona.