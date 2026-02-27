18°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos
27 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Andrea del Boca y su “negocio” con Gran Hermano: Gana 6 millones de pesos por semana

Así lo revelaron en programas de espectáculos. Además, puso una condición que beneficia a su hija. Polémica cuando defendió a Cristina Kirchner.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 Andrea del Boca convirtió en la participante más polémica de la casa de Gran Hermano. Su ingreso generó repercusión mediática y, en su primera semana dentro de la casa, supo dar contenido viral. Su paso no es gratis y trascendió cuánto cobra por estar en el reality. Además, causó una gran polémica en las redes porque elogió a la expresidente condenada por corrupción Cristina Kirchner.

 

Fue Guido Záffora quien en DDM (América) reveló el abultado contrato que firmó la reconocida actriz para participar en la Generación Dorada de este Gran Hermano. “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana, contó el periodista sin vueltas. Si su permanencia en el reality dura un mes, Del Boca cosecha una cifra impactante de 24 millones.

 

Claro que la brecha con el resto de la casa es notoria ya que el contrato del resto de los jugadores llega apenas a 156.000 pesos por semana. Andrea del Boca estaría cobrando más de 38 veces que cualquier otro competidor. Incluso si dividiéramos el total por semana de la actriz supera ampliamente a la de cualquier jugador. Y eso no es todo. Habría puesto una condición para aceptar la propuesta. Su hija Ana tenía que formar parte del streaming del ciclo. Lo cierto es que su participación en el reality le da contenido y debate a la competencia y el show funciona.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local
2
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
3
 "Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries
4
 Rechazan pedido de la exministra Huichaqueo: seguirá siendo trasladada en patrulleros
5
 Milei apuntó a Aluar en medio de la polémica por precios y cierres
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -