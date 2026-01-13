19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 13 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos turismo trevelin
13 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Cecilia Zabala llega a Trevelin con su disco de colaboraciones

Este viernes se presenta la destacada compositora e interprete en el espacio de Arcos Al Sur.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Llega a Arcos al Sur la autora, compositora, guitarrista y cantante Cecilia Zabala. para presentar Sagrado Rito, su nuevo disco.

 

El disco reúne composiciones originales creadas, en su mayoría, en colaboración con artistas que admira: Juan Falú, Teresa Parodi, Miguel Cantilo, Javier Ruibal (España), Yusa (Cuba), Luiz Simas (Brasil), Quique Sinesi y Sandra Rehder. Incluye además dos obras íntegramente compuestas por Cecilia: una con la participación del cellista Eugene Friesen y el pianista Eugene Uman (USA), y otra en homenaje a Diego Maradona junto a Lula Bertoldi.

 

Con más de 25 años de trayectoria, Cecilia Zabala ha editado doce álbumes independientes, realizó giras internacionales durante más de quince años y dictó clases magistrales en festivales, salas y conservatorios de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Es docente desde hace más de 30 años, actualmente a cargo de la Cátedra de Guitarra Armónica en el Conservatorio de Morón, y fue ganadora del Primer Premio Nacional de las Artes 2018 (Ministerio de Cultura de la Nación, categoría Jazz y Melódica).

 

El encuentro será el día viernes 16 de enero a las 21 horas en calle Roca 528, Espacio Arcos Al Sur, Trevelin.

 

Entradas: $15.000
Reservas: 2945 54-7842

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crimen en el barrio Lenart Englund: investigan el primer homicidio del año en Esquel
2
 Investigación por el incendio en Puerto Patriada: Apuntan a una comunidad de la zona
3
 Saltó por la ventana, se escapó de un centro de salud mental y lo buscan por aire, mar y tierra
4
 Alerta por incendios en Trevelin ante el inicio de un foco ígneo en la zona urbana
5
 Incendio en el Parque: el Ejército mantiene un fuerte despliegue de helicópteros, drones y logística
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -