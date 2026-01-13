Cecilia Zabala llega a Trevelin con su disco de colaboraciones

Llega a Arcos al Sur la autora, compositora, guitarrista y cantante Cecilia Zabala. para presentar Sagrado Rito, su nuevo disco.

El disco reúne composiciones originales creadas, en su mayoría, en colaboración con artistas que admira: Juan Falú, Teresa Parodi, Miguel Cantilo, Javier Ruibal (España), Yusa (Cuba), Luiz Simas (Brasil), Quique Sinesi y Sandra Rehder. Incluye además dos obras íntegramente compuestas por Cecilia: una con la participación del cellista Eugene Friesen y el pianista Eugene Uman (USA), y otra en homenaje a Diego Maradona junto a Lula Bertoldi.

Con más de 25 años de trayectoria, Cecilia Zabala ha editado doce álbumes independientes, realizó giras internacionales durante más de quince años y dictó clases magistrales en festivales, salas y conservatorios de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Es docente desde hace más de 30 años, actualmente a cargo de la Cátedra de Guitarra Armónica en el Conservatorio de Morón, y fue ganadora del Primer Premio Nacional de las Artes 2018 (Ministerio de Cultura de la Nación, categoría Jazz y Melódica).

El encuentro será el día viernes 16 de enero a las 21 horas en calle Roca 528, Espacio Arcos Al Sur, Trevelin.

Entradas: $15.000

Reservas: 2945 54-7842

