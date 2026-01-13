Este miércoles por la noche cierran las inscripciones para la competencia de Aguas Abiertas

Ya estamos en las brazadas finales para lo que será un fin de semana inolvidable. Los motivos son varios. El primero de ellos, es la grata visita de la cinco veces Campeona Mundial de Aguas Abiertas Pilar Geijo quien el sábado por la tarde brindará una clínica de esta disciplina deportiva, en tanto al día siguiente (por primera vez en el lugar) se llevará a cabo en el lago Amutuy Quimey del Parque Nacional Los Alerces, la competencia de Aguas Abiertas cuyas inscripciones se cerrarán indefectiblemente este miércoles a las 23.59 hs.

La competencia se llevará a cabo en tres distancias, una más prolongada donde deberán dar vuelta por la isla, que tiene un recorrido de 2.500 metros (obligatorio con traje de Neoprene) y otra dos más reducidas, una de 1.200 metros y la otra, explosiva por cierto, de 500 metros.

Las inscripciones tienen un costo de 50 mil pesos (500 metros); 80 mil pesos (1.200 metros) y 110 mil pesos (2.500 metros).

El link de inscripción para participar de la prueba es el siguiente: AGUAS ABIERTAS – BAHIA DE LOS PALOS

CLINICA DE PILAR GEIJO

Otro dato por demás transcendente que está enmarcado dentro de esta Competencia de Aguas Abiertas tiene que ver con la Clínica que brindará la multicampeona Mundial Pilar Geijo.

La misma se llevará a cabo este sábado, a partir de las 16 horas, en el SUM contiguo al Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” en tanto la parte práctica estará programada para las 18.30 hs (y por el lapso de 90 minutos aproximadamente) en el Natatorio de Trevelin.

Para quienes se anoten en la carrera tendrán el ingreso libre a la parte teórica, en tanto con un cupo máximo de 30 nadadores, el valor adicional para hacer la parte practica será de 40 mil pesos.

Precisamente para la Clínica, los interesados deberán comunicarse al celular: 2945 546581.