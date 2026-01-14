15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 14 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes
14 de Enero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Sus compañeros de equipo se burlaron por una foto con su pareja: la denuncia que sacude al fútbol

Un jugador dijo que fue discriminadlo por su condición sexual y debió dejar el club. Ahora encontró un lugar en la Liga Inglesa. “Pude recomenzar y volver a gozar del juego”, dijo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Josh Cavallo volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una fuerte denuncia vinculada a su paso por el fútbol australiano. A través de sus redes sociales, el actual jugador del Stamford AFC sostuvo que durante su etapa en el Adelaide United  fue sistemáticamente marginado por su orientación sexual y no por razones deportivas, pese a su desempeño dentro del plantel.

 

En su mensaje, Cavallo explicó que con el tiempo pudo procesar lo sucedido y decidió hacerlo público. “Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”, escribió. Luego fue aún más directo: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”.

 

El futbolista recordó que ese tipo de situaciones eran justamente las que más temía antes de dar a conocer su historia personal, y afirmó que el impacto fue profundo, tanto en lo emocional como en lo profesional. Según su testimonio, el ambiente dejó de ser un espacio seguro y su desarrollo dentro del plantel se fue viendo afectado con el paso del tiempo.

 

Entre los episodios que mencionó, reveló que compañeros se burlaron de una foto suya junto a su pareja dentro de un grupo privado, lo que reforzó su sensación de aislamiento. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó, describiendo el clima que atravesaba en el vestuario.

 

Luego de concretar su salida del club en mayo de 2025, Cavallo encontró una nueva oportunidad en el ascenso del fútbol inglés. Desde allí, agradeció el acompañamiento de los hinchas, celebró el poder recomenzar y aseguró que su principal objetivo es volver a disfrutar del juego y reencontrarse con la pasión por la pelota.

 

Frente a las declaraciones, Adelaide United respondió con un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones. La institución afirmó estar “profundamente decepcionada” por los dichos del futbolista, sostuvo que siempre trabajó por un entorno inclusivo y aclaró que todas las decisiones tomadas fueron exclusivamente deportivas y no estuvieron vinculadas a cuestiones personales.

 

El testimonio de Cavallo vuelve a poner en debate la realidad que atraviesan muchos deportistas dentro del fútbol profesional y el largo camino que aún queda por recorrer para que la inclusión sea una práctica real y sostenida dentro del deporte.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste, solitario y final: nadie reclama el cuerpo de un hombre que se ahogó en un río patagónico
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Conoció a un hombre por las redes, fue a una cita y vivió un calvario: la encontraron atada de pies y manos
4
 Hallazgo fatal: apareció sin vida una mujer que era buscada en Comodoro
5
 Gestión local: Taccetta pide decidir sobre el futuro de La Hoya y el Viejo Expreso
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -