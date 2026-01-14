Sus compañeros de equipo se burlaron por una foto con su pareja: la denuncia que sacude al fútbol

Josh Cavallo volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una fuerte denuncia vinculada a su paso por el fútbol australiano. A través de sus redes sociales, el actual jugador del Stamford AFC sostuvo que durante su etapa en el Adelaide United fue sistemáticamente marginado por su orientación sexual y no por razones deportivas, pese a su desempeño dentro del plantel.

En su mensaje, Cavallo explicó que con el tiempo pudo procesar lo sucedido y decidió hacerlo público. “Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”, escribió. Luego fue aún más directo: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”.

El futbolista recordó que ese tipo de situaciones eran justamente las que más temía antes de dar a conocer su historia personal, y afirmó que el impacto fue profundo, tanto en lo emocional como en lo profesional. Según su testimonio, el ambiente dejó de ser un espacio seguro y su desarrollo dentro del plantel se fue viendo afectado con el paso del tiempo.

Entre los episodios que mencionó, reveló que compañeros se burlaron de una foto suya junto a su pareja dentro de un grupo privado, lo que reforzó su sensación de aislamiento. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó, describiendo el clima que atravesaba en el vestuario.

Luego de concretar su salida del club en mayo de 2025, Cavallo encontró una nueva oportunidad en el ascenso del fútbol inglés. Desde allí, agradeció el acompañamiento de los hinchas, celebró el poder recomenzar y aseguró que su principal objetivo es volver a disfrutar del juego y reencontrarse con la pasión por la pelota.

Frente a las declaraciones, Adelaide United respondió con un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones. La institución afirmó estar “profundamente decepcionada” por los dichos del futbolista, sostuvo que siempre trabajó por un entorno inclusivo y aclaró que todas las decisiones tomadas fueron exclusivamente deportivas y no estuvieron vinculadas a cuestiones personales.

El testimonio de Cavallo vuelve a poner en debate la realidad que atraviesan muchos deportistas dentro del fútbol profesional y el largo camino que aún queda por recorrer para que la inclusión sea una práctica real y sostenida dentro del deporte.