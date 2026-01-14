Tras la denuncia por abusos, reflotan el “beso robado” de Julio Iglesias a Susana Giménez

Una serie de denuncias por abuso sexual, insultos, humillación y violencia física contra el cantante Julio Iglesias, presentadas por exempleadas, han salido a la luz esta semana. Paralelamente, en redes sociales se ha viralizado un video de una entrevista de 2005 en la que el artista interactúa con la conductora Susana Giménez, quien intenta evitar besos y abrazos del español.

Las acusaciones contra Iglesias se dieron a conocer este martes, producto de una investigación de tres años realizada por los medios elDiario.es y Univisión Noticias. La investigación expuso que un grupo de empleadas habría sufrido abusos reiterados en 2021, mientras trabajaban para el cantante en sus propiedades de República Dominicana y Bahamas. Los testimonios describen un patrón de acoso y maltrato en el ámbito laboral.

La noticia de estas denuncias, que involucran al artista de 82 años, generó repercusión en la opinión pública. Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos de entrevistas públicas pasadas, donde Iglesias realiza gestos con entrevistadoras y colegas. Entre ellos, el momento en el programa de Susana Giménez, emitido por Telefé en 2005, se convirtió en uno de los más difundidos.

Durante la emisión de 2005, Susana Giménez presentó a Iglesias, quien ingresó al estudio bailando. Tras un saludo inicial con besos en las mejillas, el cantante expresó su intención de besarla en los labios. A pesar de los intentos de la conductora por evitarlo, Iglesias la tomó de la cabeza con ambas manos y la besó. Susana Giménez manifestó incomodidad e intentó zafarse del agarre, bromeando: “Sabía, sabía que esto iba a pasar”.

La interacción continuó mientras se dirigían al sillón para la entrevista. Iglesias insistió en sus intenciones, y la conductora, refiriéndose a su labial, comentó: “No me quería poner brillos porque después se los ponía a él”. Posteriormente, Iglesias expresó: “Ya me da vergüenza, mucho, besarte porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los que te doy en público” y la invitó a acercarse.

Luego, intentó besarla nuevamente, a lo que Susana Giménez se resistió, argumentando que él era un “hombre casado”. Ante la respuesta de Iglesias de que ella también lo era, la conductora aclaró ser “libre”. Finalmente, Iglesias la sujetó de la cabeza y la forzó a besarlo, a lo que Susana cedió. Después del episodio, la conductora se acomodó y bromeó con “Me mudo…” para distender el ambiente.