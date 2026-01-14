Con algunas modificaciones en el circuito, ya está todo listo para la Ruta de los Valles

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Quedan apenas dos semanas para llevarse a cabo una de las competencias ciclísticas de las más difíciles que hay en la región. Competencia en la que todos quieren participar, competencia que permite conocer lugares increíbles de Futaleufú que, como dice el lema, es “un paisaje pintado por Dios.

Para esta 15° edición que se llevará a cabo el domingo 1 de febrero se han hecho algunas modificaciones en el circuito de la prueba más larga de 82km, conocida como “Desafío Total”.

Desde la Unidad de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú informaron serán siete las rutas que componen la Ruta de los Valles, si sumamos las cuatro distancias del día sábado 31 de enero (para los más chicos), junto con las tres distancias que tendrán lugar en la jornada del domingo: el Desafío Total de 82 km, una Promocional de 36km y una tercera (que se agrega en esta oportunidad) que es de 15km denominada “Mi primer Desafío” netamente familiar y recreativa.

Según se informó habrá premios, en dinero en efectivo, 3 millones de pesos chilenos a repartir entre los mejores de cada una de las categorías del Desafío Total, en tanto habrá medallas finisher y distintos souvenirs.

LOS RECORRIDOS

En lo que respecta al recorrido de 82km, la gran diferencia es que se pasa dos veces la pasarela Ramos, cruzando dos veces el Rio Espolón.

La idea es que el domingo larguen las tres distancias juntas con el siguiente recorrido: Desafío Total (82km) parten desde la Plaza de Armas, se dirigen por el sector del Noroeste, luego tomarán la Pasarela Ramos cruzando el rio Espolón para llegar nuevamente al pueblo de Futaleufú y que la gente los pueda observan en la plaza misma.

Desde allí los corredores se dirigirán hacia el sector conocido como Las Escalas, donde desembocarán hacia la Laguna La Paz.

Tras pasar la laguna, tomarán el camino que va a la izquierda y se dirigen hasta el Azul Interior, donde hay que pasar por un vado, “donde calculamos que tendrán unos 40 ó 50 cm de agua, con bicicleta al hombro, con un poco de aventura” según se informó.

Se sigue por el Azul Interior, aunque en esta oportunidad no se pasará por el Lago Espolón (como en otros años) y llegarán hasta un lugar denominado Base 13 para luego cruzar nuevamente la Pasarela Ramos y hacer el mismo recorrido inicial hasta llegar a la Plaza de Armas para el cierre de la competencia.

En lo que respecta a la categoría Promocional, harán el mismo recorrido inicial que el Desafío Total, pero una vez que terminaron de pasar por el sector de las Escalas, en vez de dirigirse hacia el sur, retomarán hacia la Plaza de Armas, para comprar los 36 km.

En tanto el paseo de 15km (cuya inscripción es gratuita) saldrán de la Plaza de Armas, donde tomarán el sector del noroeste (todo igual que los anteriores), Pasarela Ramos cruce por el rio Espolón donde llegarán a la Plaza de Armas completando de esta manera los 15km de recorrido.

INSCRIPCIONES PARA LOS CICLISTAS ARGENTINOS

Señalemos además que las inscripciones se podrán realizar de manera virtual a través de la página de Cronometraje Instantáneo, de “Esecronos”, que está a cargo de Daniela Chavero y Cristian “Toti” Sosa, quienes trabajarán además en el cronometraje de la carrera.

Hay que tener en cuenta que los valores de las inscripciones serán bonificados hasta el día 23 de enero a las 23.59 hs.

Por ejemplo, quienes corran los 85km, el valor de 35 mil pesos argentinos pasará a costar a partir del día 24 de enero (y hasta el cierre de las inscripciones), 45 mil pesos argentinos; en tanto los que hagan el recorrido Promocional pagarán hasta la noche del 23 de enero, 30 mil pesos, en tanto el valor, a partir del día siguiente, será de 35 mil pesos.

Además, los primeros cien ciclistas anotados en la competencia de Desafío Total recibirán de regalo la remera oficial de la carrera.

Los ciclistas argentinos en participar de esta competencia podrán anotarse a través del siguiente link: RUTA DE LOS VALLES – CORREDORES ARGENTINOS