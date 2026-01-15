13°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 15 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportesclinica de aguas abiertascompetencia aguas abiertasbahia de los palospilar geijo
15 de Enero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Se extendió por un día el cierre de inscripciones para la Competencia de Aguas Abiertas

Los nadadores interesados tendrán tiempo hasta hoy a las 23.59 hs. También podrán hacer la clínica de Pilar Geijo sin participar de la carrera del domingo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ante el pedido de muchos nadadores y teniendo en cuenta que “no todos los días” se tiene tamaña visita en la zona, los coordinadores del natatorio de Trevelin resolvieron postergar por un día más las inscripciones para participar de la competencia de Aguas Abiertas que tendrá lugar este domingo en el Lago Amutuy Quimey, como así también dar la posibilidad a las personas interesadas en realizar la Clínica de Pilar Geijo sin la necesidad de competir en la jornada del domingo.

 

 

De esta manera, las inscripciones cerrarán, indefectiblemente, esta noche a las 23.59 hs y los nadadores interesados lo podrán realizar a través del siguiente link: COMPETENCIA AGUAS ABIERTAS - BAHIA DE LOS PALOS

 

Recordemos que La competencia se llevará a cabo en tres distancias, una más prolongada donde deberán dar vuelta por la isla, que tiene un recorrido de 2.500 metros (obligatorio con traje de Neoprene) y otra dos más reducidas, una de 1.200 metros y la otra, explosiva por cierto, de 500 metros.

 

 

Las inscripciones tienen un costo de 50 mil pesos (500 metros); 80 mil pesos (1.200 metros) y 110 mil pesos (2.500 metros).

 

Por otra parte, se decidió además que las personas interesadas que quieran hacer solo la clínica (teórica y práctica) de la multicampeona mundial Pilar Geijo lo podrán hacer y para ellos deberán comunicarse al celular 2945 546581 para conocer más datos sobre dicha clínica y los costos de inscripción.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan
2
 Esquel: Comienza la esperada obra de red de gas para familias del barrio Badén I
3
 El observatorio de la NASA advierte sobre el impacto del fuego en la Patagonia
4
 Colecta solidaria para animales afectados por incendios
5
 Turismo en Los Alerces: aseguran que la zona norte está intacta y reactivan servicios en el Lago Kruger
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -