Se extendió por un día el cierre de inscripciones para la Competencia de Aguas Abiertas

Ante el pedido de muchos nadadores y teniendo en cuenta que “no todos los días” se tiene tamaña visita en la zona, los coordinadores del natatorio de Trevelin resolvieron postergar por un día más las inscripciones para participar de la competencia de Aguas Abiertas que tendrá lugar este domingo en el Lago Amutuy Quimey, como así también dar la posibilidad a las personas interesadas en realizar la Clínica de Pilar Geijo sin la necesidad de competir en la jornada del domingo.

De esta manera, las inscripciones cerrarán, indefectiblemente, esta noche a las 23.59 hs y los nadadores interesados lo podrán realizar a través del siguiente link: COMPETENCIA AGUAS ABIERTAS - BAHIA DE LOS PALOS

Recordemos que La competencia se llevará a cabo en tres distancias, una más prolongada donde deberán dar vuelta por la isla, que tiene un recorrido de 2.500 metros (obligatorio con traje de Neoprene) y otra dos más reducidas, una de 1.200 metros y la otra, explosiva por cierto, de 500 metros.

Las inscripciones tienen un costo de 50 mil pesos (500 metros); 80 mil pesos (1.200 metros) y 110 mil pesos (2.500 metros).

Por otra parte, se decidió además que las personas interesadas que quieran hacer solo la clínica (teórica y práctica) de la multicampeona mundial Pilar Geijo lo podrán hacer y para ellos deberán comunicarse al celular 2945 546581 para conocer más datos sobre dicha clínica y los costos de inscripción.