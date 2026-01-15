Activa, deportista y amante de la naturaleza: cómo era Valeria, la joven del asesinato que conmueve a Comodoro

Valeria Schwab tenía 38 años, una vida social activa y una rutina marcada por el movimiento, el deporte y el contacto con la naturaleza. La madrugada de este miércoles fue hallada sin vida en el cerro Chenque y en inmediaciones de los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, en un hecho que conmociona a la ciudad y mantiene en vilo a familiares, amigos y vecinos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 4 de la mañana, luego de que familiares y amigos -que la buscaban desde la noche anterior- dieran aviso a la Policía. Sobre Valeria pesaba una averiguación de paradero, ya que había desaparecido cerca de las 22 horas del martes, cuando salió a caminar y no regreso a su hogar.

“Era algo habitual en ella. Llegó hasta las torres y después pegó la vuelta por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar donde siempre hay corredores y ciclistas”, explicó Jessica, su hermana

Del barrio Kilómetro 3, quienes la conocían coinciden en describirla como una mujer sana, sociable y muy querida. “Era una chica muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. No tenía problemas con nadie”, remarcó su hermana, visiblemente conmovida.

Valeria era trabajadora petrolera, entrenaba con frecuencia y mantenía una rutina activa. Le gustaba caminar de noche, recorrer el paseo costero, escuchar música con auriculares y disfrutar del mar como una forma de despejar la mente. “Que no llegara nos llamó la atención enseguida. Ella siempre avisaba”, recordó Jessica.

En sus redes sociales, Valeria se mostraba cercana y auténtica. Era creadora de contenido y se dedicaba a la venta de artículos de perfumería a través de plataformas digitales, actividad que combinaba con su vida cotidiana y su círculo de amistades, muchos de ellos ligados al deporte comodorense.

Estaba en pareja, no tenía hijos y era tía de un sobrino al que apreciaba profundamente. Su entorno la recuerda como una mujer alegre, independiente y comprometida con su bienestar físico y emocional.

Lo que debía ser una caminata tranquila, una más entre tantas noches frente al mar, terminó de manera trágica el 13 de enero de 2026. Mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, Comodoro Rivadavia despide a Valeria Schwab con dolor, preguntas y un profundo pedido de justicia y esclarecimiento.

Con información de ADN