Jueves 15 de Enero de 2026
15 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan

El cuerpo de un hombre de unos 60 años fue encontrado este jueves en el predio. Trabajan en el lugar Criminalística y personal del Hospital de Esquel para determinar las causas del fallecimiento.
Una persona de aproximadamente 60 años fue hallada sin vida en el Camping Nahuel Pan, en el ingreso a la ciudad de Esquel. El hecho generó un operativo en el lugar, donde interviene personal de Criminalística junto a profesionales del Hospital de Esquel.

 

De acuerdo a la información preliminar, se trataría de un hombre oriundo de La Pampa que habría llegado a la zona en calidad de turista.

 

Por el momento no se brindaron precisiones sobre las circunstancias ni las causas del fallecimiento, las cuales serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.

 

 

