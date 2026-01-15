Hallan sin vida a una persona en el Camping Nahuel Pan

Una persona de aproximadamente 60 años fue hallada sin vida en el Camping Nahuel Pan, en el ingreso a la ciudad de Esquel. El hecho generó un operativo en el lugar, donde interviene personal de Criminalística junto a profesionales del Hospital de Esquel.

De acuerdo a la información preliminar, se trataría de un hombre oriundo de La Pampa que habría llegado a la zona en calidad de turista.

Por el momento no se brindaron precisiones sobre las circunstancias ni las causas del fallecimiento, las cuales serán determinadas a partir de las pericias correspondientes.

R.G.