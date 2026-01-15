“Las herramientas del periodismo me sirvieron para lo que estoy haciendo hoy”

Es una mujer muy preparada. Preparada en lo físico y en lo mental. En lo físico, porque cosechó infinidades de títulos por ejemplo fue cinco veces campeona mundial y posterior ingreso al "International Swimming Hall of Fame" (Salón de la Fama) en el 2018 en Londres; entre otros tantos y tantos reconocimientos.

Y también es muy preparada en lo mental, por sus conocimientos adquiridos y por el amor que le pone a esta disciplina deportiva que son las pruebas de Aguas Abiertas.

Apenas terminó la escuela secundaria hizo la carrera de Analista Contable en la UADE, pero también hizo la carrera de periodismo deportivo en el instituto Ríver Plate.

Tiempo más tarde, se recibió también de profesora de natación. Todo está relacionado con su vida. Trató, dentro de lo posible, que el deporte de Aguas Abiertas no sea solo la materia “Polideportivo” en una escuela de periodismo.

Pilar Geijo, una persona que vale la pena escuchar y aprender de ella.

- ¿Por qué estudiaste Periodismo Deportivo?

- Mirá, yo estudié varias cosas. Cuando terminé la secundaria, estudié para Contadora Pública y después estudié Periodismo Deportivo en el Instituto de Ríver Plate. Siempre me gustó estudiar y justo yo vivía muy cerca de Ríver porque entrenaba ahí y también entrenaba en el CENARD, que está muy cerca uno de otros. Después estudié Profesorado de Natación, para ser entrenadora, estudié varias cosas, siempre me gustó capacitarme.

- ¿Pero te imaginabas ser periodista?

- El periodismo particularmente lo hice porque me gustaba la idea de escribir, nunca me imaginé trabajar de periodista, de hecho no lo he sido nunca y realmente no me imagino trabajando de eso, pero sí, por ejemplo, puedo decir que me sirvieron un montón las herramientas que aprendí, sobre todo para lo que hago hoy, que es trabajar mucho en Instagram, hacer videos, todo ese manejo con la cámara, mejorar mi escritura, que me gusta mucho escribir, todas esas herramientas fue el periodismo que me las dio.

- ¿Pero no te han llamado de ningún canal, de ningún medio de prensa para puntualmente trabajar en una transmisión deportiva, que no son muchas las de Aguas Abiertas?

- Yo trabajo mucho con las redes, todo el tiempo estoy compartiendo información. Hoy creo que la comunicación también tomó otro espacio, realmente lo hice por otro tema, más que nada para seguir sumando experiencia, aprendizajes y demás, pero no es a lo que apunto.

- Yo pensé que la respuesta tuya era “bueno, estudié periodismo deportivo porque yo quiero que esto se visibilice aún más”. ¿Le falta prensa a las aguas abiertas?

- Creo que en general el polideportivo, como se le dice, siempre está muy resumido, Me acuerdo, cuando estudiaba en River periodismo deportivo era una carrera de tres años y teníamos la materia Fútbol 1, Fútbol 2, Fútbol 3. Todo lo que tiene que ver con la historia y ek reglamento y teníamos la materia “Polideportivo”, donde en una clase veíamos natación, hockey y no sé qué otro deporte. El Polideportivo era como un Polirubro. Creo que sigue siendo así, siempre tuvo un espacio mucho más reducido y según también donde vivas.

Yo nací y vivo en la ciudad de Buenos Aires, probablemente si yo hubiese nacido, no sé, en Paraná, o en Santa Fe, quizás hubiera tenido más difusión las Aguas Abiertas, porque es cierto que los medios locales a veces, transmiten las informaciones de los deportistas locales y de los encuentros que se organicen allí.

Yo vivo en una ciudad donde hay 200.000 informaciones, entonces quizás la mía quedaba más oculta, pero aun así, he logrado difundir mucho mi deporte, salí en muchos diarios muy reconocidos acá en la ciudad y a nivel nacional e internacional. Así que creo que, desde mi lado, llegué a lo máximo que un nadador puede aspirar en eso de salir a los medios.