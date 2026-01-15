"Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel

La ciudad de Esquel continúa consolidándose como un destino que trasciende lo meramente visual para ofrecer experiencias profundamente humanas. Así lo demostró el testimonio de una turista proveniente de Capital Federal, quien recientemente visitó la zona junto a su familia y compartió su emoción tras conocer de cerca la historia y la geografía local.

"Acabo de tener la experiencia más maravillosa que pude imaginar, no me la podía imaginar", expresó la turista luego del regreso en el famoso Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", quien visita la ciudad por primera vez. Lo que más impactó a su grupo no fue solo el paisaje, sino el relato de quienes habitan el suelo cordillerano: "Mucho más maravilloso es escuchar la historia de la guía y de todo el amor y el corazón que puso y la pasión que puso al contar su historia, porque ella es parte de esta tierra de Nahuel Pan, pertenece a la comunidad de Nahuel Pan".

Un vínculo entre lo social y lo geográfico

Acompañados por un guía profesional, los turistas —dos parejas que viajaron juntas— pudieron profundizar en el funcionamiento social de la región y la cosmovisión de los pueblos originarios. "Nos ha ayudado a entender cómo funciona todo esto social, geográfico, la unión de la comunidad con el amor por la tierra. Realmente nos vamos con el corazón lleno. Les agradezco a todos los esquelenses por transmitirlo de la manera en que lo transmiten", señaló.

El camino hacia la cordillera

El grupo llegó a Esquel impulsado por la recomendación de su hijo menor, un entusiasta de la Patagonia que suele recorrer la región en camioneta. Antes de arribar a la ciudad, los viajeros pasaron por Los Antiguos y transitaron la mítica Ruta 40. Sobre el estado del camino, la turista comentó: "Hicimos la Ruta 40, que bueno, está en algunos lugares no tan linda como para transitar, pero la hicimos también y bueno, hermoso, todo hermoso".

Esquel, un destino para recomendar

Al comparar este punto de la provincia con otros destinos patagónicos, la visitante destacó la sorpresa que le generó la exuberante naturaleza local. "Los voy a recomendar como destino, porque realmente es un lugar no tan conocido como por ahí Los Antiguos, pero realmente tienen lugares increíbles. El verdor... no me imaginé tampoco tanto verde, no tanta estepa patagónica", describió con asombro.

Finalmente, antes de continuar su viaje, dejó un mensaje para los residentes de la zona: "Tienen que sentirse orgullosos del lugar donde viven". Su testimonio refuerza la importancia del turismo de identidad, donde el paisaje se completa con la palabra y la historia de los locales.



