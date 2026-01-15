El Rotary Club Esquel celebró la visita oficial del Gobernador de Distrito y sumó nuevos integrantes

El Rotary Club Esquel vivió una jornada de gala con la llegada del gobernador del distrito, una visita de alto impacto institucional dada la vasta extensión geográfica que abarca la gobernación. Durante el encuentro, se formalizó el ingreso de nuevos miembros y se trazaron los lineamientos de trabajo para el año que comienza, con un fuerte foco en la realidad ambiental de la zona.

La presidente de la institución, Lorena Jones, destacó la importancia de la velada para la vida interna del club. “Se les puso el pin a dos nuevos rotarios, un rotario corporativo del señor Carlos Níguez y una rotaria, Sonia de Andraca, que pasan a ser parte ahora del club”, señaló Jones, subrayando que este crecimiento fortalece la capacidad de acción de la entidad.

Además de las incorporaciones, el club recibió un presente significativo por parte de uno de sus socios, Ernesto Tejeda: la bandera de la provincia del Chubut. Sobre este gesto, Jones explicó: “En los próximos actos vamos a ir con el pabellón nacional, el de la provincia y el rotario. Hoy Rotary cuenta con los tres pabellones gracias a esta acción”. La visita del gobernador Santiago no solo fue protocolar, sino que sirvió para coordinar esfuerzos ante las emergencias locales. “Se está haciendo una campaña solidaria para poder colaborar con lo que es los incendios forestales que están ocurriendo en nuestra zona”, afirmó la presidente, vinculando el trabajo local con los lineamientos del Rotary Distrital.

Jones también puso en valor el esfuerzo logístico que implica la presencia de la autoridad máxima en la ciudad: “Nuestro distrito es muy grande, son más de 100 clubes que debe visitar. Empieza en Dolores, provincia de Buenos Aires, hasta Ushuaia, Tierra del Fuego. Nos sentimos inmensamente felices de contar hoy con su presencia”. Con el inicio formal del ciclo 2026 para Rotary Esquel, la institución reafirma su vocación de servicio. La presidente concluyó con una definición clara sobre el espíritu de la organización en tiempos difíciles: “Rotary es acción, entonces acá estamos para quien lo necesite. Como siempre, dando una mano, ayudando y colaborando en todo lo que es posible”.

E.B.W.