A seis años de la desaparición de Victorio Joursin, el hombre que se volvió invisible

Victorio Joursin salió de su casa el 16 de enero de 2020 como tantas otras veces. Era un recorrido conocido, casi automático: caminar desde el barrio Standart hasta la quinta familiar en la zona de Kilómetro 11, cerca del predio del Ejército de Comodoro Rivadavia.

Eran alrededor de las 14 horas cuando se despidió de su esposa y cerró la puerta. Tenía 75 años, era policía retirado y atravesaba un cuadro de Alzheimer. Ese día, Victorio nunca llegó a destino.

Algunos vecinos y soldados que custodian el perímetro del Ejército aseguraron haberlo visto caminar por la zona, pero desde entonces no hubo más rastros. El camino habitual se transformó en una ausencia que todavía duele y en una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Dónde esta Victorio?

Victorio era una persona muy activa, sabía de recorridas y largas caminatas como lo hacía cuando ejercía su profesión. Nunca se había perdido ni desorientado hasta ese día.

“Mi papá dijo que se iba hasta la quinta caminando, en ese momento no se pudo determinar que estaba en un episodio de su enfermedad que es el Alzheimer, salió desorientado tomó la avenida Punta Borjas en el camino hacia Km 8, luego retoma hacia la zona de quintas. Los vecinos lo conocen así que avisaron que lo habían visto. Luego llega a una feria cercana al Gimnasio N° 4”, explicó Mabel Joursin sobre el recorrido que su papá realizaba casi de memoria. Los testimonios indican que Victorio continuó camino hacia la escombrera.

Por esos días y durante varias semanas hubo rastrillajes por todo Comodoro pero sin resultados positivos sobre el paradero del policía retirado. Incluso se sumó una recompensa de 250.000 pesos por datos; y qye a finales de 2023 se actualizó a los 2 millones de pesos ante cualquier dato certero.

La familia en su momento manejó dos hipótesis: una que se haya desorientado hacia una zona del campo ese día, y la otra que “le pudo pasar algo malo”, mencionó Mabel, una de sus hijas, cuando se cumplieron dos años de la búsqueda.

El hijo de Victorio, expresó su dolor y esperanza en un mensaje conmovedor al cumplirse este viernes 16 de enero de 2026, seis años desde su desaparición.

En sus redes sociales, Julio Joursin, compartió un mensaje cargado de angustia y amor, que resume el sentimiento de todos estos años: “A 6 años de tu desaparición, querido viejito, seguimos con la esperanza de algún día encontrarte. Cuesta creer que nadie te vio, que nadie escuchó algo, que te volviste invisible o que la tierra te tragó… cuesta creer. ¡Te seguimos buscando!”

La familia no baja los brazos y renueva el pedido de memoria, difusión y acompañamiento, con la esperanza intacta de que alguna información permita, finalmente, saber qué pasó con Victorio Joursin.

