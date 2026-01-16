Aldana Lahora dejó de ser la encargada del Área de Deportes en Rio Pico

En verdad sorprendió la decisión del Municipio de Rio Pico. Al menos los motivos no se dieron a conocer de manera publica y, según se informó, hasta el mes de febrero no habrá nadie a cargo dentro del área de deportes de esa localidad.

Tras el exitoso torneo “Pequeños Gigantes”, cuya segunda edición se jugó durante el primer fin de semana de diciembre (incluída la inauguración de la cancha de césped sintético) además del intenso trabajo con los Juegos Comunales y distintas capacitaciones promovidas por Chubut Deportes, en los primeros días de este año se le informó a Aldana Lahora la no continuidad de ella en el área de deportes.

Sorprendió la decisión, sin lugar a dudas.

En verdad, por lo que hemos visto en su único año de mucho trabajo, Aldana ha dejado la vara muy alta en esto de las gestiones para el funcionamiento de un área bastante sensible como lo es el deporte netamente social.

Es que la actividad deportiva para un pueblo tan pequeño como Rio Pico les permitió a los grandes y a los chicos conocer otros lugares, mejorar en la sociabilización, estar contenidos y competir de la manera más sana.

Lo que sí ha sorprendido que está en funcionamiento la Colonia de Vacaciones, aunque no dentro del ámbito municipal y sin dudas que Las Leonas ha sido su máxima creación en lo que tiene que ver el fútbol infantil femenino.

Se pudo saber que recién en el mes de febrero habrá novedades sobre el nombramiento del nuevo funcionario del área de deportes. Habrá que esperar, nomas.