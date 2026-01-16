El femicidio de Comodoro: Valeria fue abusada y luego la asfixiaron, según reveló la autopsia

Valeria Schawb, la mujer de 38 años encontrada muerta en un acantilado de Comodoro Rivadavia, falleció luego de ser abusada y de acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia su fallecimiento se produjo por asfixia. También tenía un fuerte golpe en la cabeza y agresiones en otras partes del cuerpo. Asi lo pudo confirmar Red 43 a través de fuentes de la investigación. Por otra parte, se supo que uno de los sospechosos de haberla matado se quitó la vida este jueves por la tarde, sin conocerse otros detalles.

“Nunca vimos algo igual”, revelaron a este medio respecto a la violencia con que actuaron sobre la víctima. Se estima que, además del hombre que se quitó la vida, en el hecho habría participado otra persona más. Así dan cuenta las imágenes de una de las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde se vio a Valeria pasar por última vez.

Es un paseo ubicado entre la costanera y el Cerro Chenque. Cerca de ese lugar existen especie de cuevas donde viven personas en situación de calle, algunos de ellos con antecedentes. Los investigadores están convencidos que quienes asesinaron y violaron a Valeria habitan ese lugar, incluso quien se quitó la vida. Otro hombre fue captado por la cámara y la policía se encuentra buscándolo.

En tanto se supo que las muestras de ADN (entre ellas semen) encontradas en el cuerpo de Valeria serán enviadas a la ciudad de Bariloche para que sean cotejadas con la de la persona que se quitó la vida. Aunque se tiene la plena seguridad que la mujer se defendió de sus atacantes aún no se han obtenido muestras de sus manos y sus uñas.

“El caso va camino a resolverse, pero queremos ser cautos. El resultado de los análisis tardará algunos días”, agregó la fuente a Red43. El femicidio pudo en shock a la comunidad de Comodoro que realizó una marcha multitudinaria pidiendo justicia. El mismo gobernador de la provincia dijo que “no dejaremos de trabajar hasta encontrar a los autores de este crimen”.