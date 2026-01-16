El INTA asiste a productores afectados por los incendios

Profesionales del INTA Esquel y El Hoyo mantienen una presencia activa en las zonas impactadas por los incendios forestales en la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces para acompañar a las familias rurales. El operativo se centra en la asistencia veterinaria de urgencia y la evaluación de las pérdidas productivas en localidades como El Hoyo y Epuyén, donde el fuego destruyó desde infraestructura de riego hasta cámaras de frío y salas de empaque en establecimientos de fruta fina.

La intervención sanitaria es una de las prioridades del equipo ante la gravedad de las lesiones detectadas en el ganado. Los veterinarios, junto a un grupo de voluntarios y personal de Parques Nacionales, trabajan en la atención de animales con quemaduras en pezuñas y ojos, a la espera de que los productores puedan acceder a las zonas altas de veranada para determinar el estado general de las haciendas. Para mitigar la falta de recursos, se están distribuyendo donaciones de fardos de pasto e insumos veterinarios en los sectores donde el fuego consumió la totalidad de las reservas alimenticias.

Además de la atención clínica, los técnicos asesoran a los pobladores en la reconstrucción de las tomas de agua y el reemplazo de mangueras derretidas por las altas temperaturas. El organismo también proyecta un protocolo de manejo nutricional post-incendio para los ejemplares que sobrevivieron al siniestro, garantizando un seguimiento técnico que permita la recuperación de la actividad. El trabajo articulado con los municipios y la provincia busca dar una respuesta inmediata a la emergencia mientras se relevan los daños estructurales en galpones y galpones de acopio.

E.B.W.