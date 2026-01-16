22°
22°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina intaChubutIncendiosEmergencia
16 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El INTA asiste a productores afectados por los incendios

Equipo de veterinarios y técnicos del INTA Esquel y El Hoyo despliegan operativos sanitarios, entrega de forraje y evaluación de daños en establecimientos productivos de la Comarca y Los Alerces.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Profesionales del INTA Esquel y El Hoyo mantienen una presencia activa en las zonas impactadas por los incendios forestales en la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces para acompañar a las familias rurales. El operativo se centra en la asistencia veterinaria de urgencia y la evaluación de las pérdidas productivas en localidades como El Hoyo y Epuyén, donde el fuego destruyó desde infraestructura de riego hasta cámaras de frío y salas de empaque en establecimientos de fruta fina.

 

La intervención sanitaria es una de las prioridades del equipo ante la gravedad de las lesiones detectadas en el ganado. Los veterinarios, junto a un grupo de voluntarios y personal de Parques Nacionales, trabajan en la atención de animales con quemaduras en pezuñas y ojos, a la espera de que los productores puedan acceder a las zonas altas de veranada para determinar el estado general de las haciendas. Para mitigar la falta de recursos, se están distribuyendo donaciones de fardos de pasto e insumos veterinarios en los sectores donde el fuego consumió la totalidad de las reservas alimenticias.

 

Además de la atención clínica, los técnicos asesoran a los pobladores en la reconstrucción de las tomas de agua y el reemplazo de mangueras derretidas por las altas temperaturas. El organismo también proyecta un protocolo de manejo nutricional post-incendio para los ejemplares que sobrevivieron al siniestro, garantizando un seguimiento técnico que permita la recuperación de la actividad. El trabajo articulado con los municipios y la provincia busca dar una respuesta inmediata a la emergencia mientras se relevan los daños estructurales en galpones y galpones de acopio.

 

 

 

 

E.B.W.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El femicidio de Comodoro: Valeria fue abusada y luego la asfixiaron, según reveló la autopsia
2
 Trevelin: incendio en la zona del "parque industrial"
3
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
4
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
5
 Gualjaina vive la 4° edición del Festival del Jinete y Folclore con gran convocatoria
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -