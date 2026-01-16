Caffi renueva su propuesta gastronómica

Marilú Guzmán y Carolina son las caras detrás de esta propuesta que busca deleitar a los vecinos de Esquel con productos frescos y caseros. Ubicado en Rivadavia 1043, el emprendimiento familiar dio un salto en su oferta gastronómica al incorporar una amplia variedad de productos elaborados íntegramente en su cocina, desde medialunas horneadas cada mañana hasta galletitas, tartas, brownies, budines de pan y muffins de frutos rojos. Las propietarias explicaron que el objetivo es ofrecer una experiencia completa para todas las edades, combinando la pastelería tradicional con su característica carta de helados.

Además del menú dulce, el bar incorporó opciones para el almuerzo pensadas especialmente para quienes trabajan en los comercios de la zona céntrica. La carta se complementa con propuestas innovadoras como café helado y diversos tragos de autor que combinan cafetería con heladería. Al referirse a la esencia del negocio, sus dueñas destacaron que apuntamos a que la gente lo disfrute y ofrecerles lo mejor con productos de buena calidad elaborados todos los días. El local funciona en un espacio cedido por la Asociación Galesa, un entorno que las emprendedoras definieron como hermoso y acogedor para los clientes.

El establecimiento permanece abierto de lunes a sábados en un amplio horario que abarca desde la mañana hasta la noche, mientras que los domingos abre sus puertas durante la tarde. Las anfitrionas hicieron hincapié en el esfuerzo diario para mantener la frescura de sus productos y agradecieron el acompañamiento de la comunidad en esta nueva etapa. Al invitar al público a conocer las instalaciones, señalaron que cada uno va a tener su opción como para pasarla bien y disfrutar en un local que apuesta por el crecimiento comercial de la ciudad.

E.B.W.