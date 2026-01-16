Trágico vuelco fatal en El Coihue

Un grave siniestro vial ocurrió este viernes cerca del mediodía en la zona de El Coihue, donde un Peugeot 207 protagonizó un vuelco que terminó con la vida de un joven conductor oriundo de El Maitén. Según las primeras pericias realizadas por el personal de Criminalística, el automóvil derrapó sobre la calzada, cruzó de carril y realizó varios giros antes de detenerse contra un contratalud de piedras y pinos. El impacto principal se registró en el lateral del conductor, quien no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del accidente.

De acuerdo al relato del acompañante, ambos regresaban de la localidad de El Bolsón tras haber asistido a un boliche y haber ingerido bebidas alcohólicas. Mientras que el conductor fue despedido del rodado durante los giros, el otro ocupante permaneció dentro del habitáculo y solo sufrió escoriaciones leves. Tras el arribo de las autoridades, el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó el control de alcoholemia al sobreviviente, el cual arrojó un resultado positivo de 1,46 gramos por litro de alcohol en sangre.

El vehículo, que presentaba daños totales en sus cristales y carrocería, fue secuestrado por la policía y quedó a disposición de la fiscalía de turno para avanzar con las investigaciones correspondientes. El hecho causó una profunda conmoción en la comunidad local debido a la juventud de la víctima y las circunstancias del siniestro. Las autoridades reiteraron la importancia de las medidas de seguridad al conducir, ya que se determinó que el joven fallecido fue despedido del habitáculo durante el vuelco por no utilizar los elementos de sujeción.

Fuente: Noticias del Bolsón

E.B.W.