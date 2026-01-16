Marcos Aga y Alexis Jacobsen confirmaron su participación en la Ruta de los Valles

Ya va tomando color una prueba que es emblemática y el cual todos quieren estar presentes. La Ruta de los Valles tiene ese encanto que invita a recorrer los paisajes de Futaleufú en bicicleta y ya no hay escusas. Todos lo pueden hacer, porque se abren cada vez más “rutas” (distancias, para entenderlo mejor).

A los difíciles 82km del Desafío Total, como así también de la etapa Promocional de los 36km, se le suma una nueva distancia de 15 km conocido con el nombre de “Mi primer desafío”.

Es decir que la Ruta de los Valles tiene de todo y es para todos. Para quienes buscan la victoria, como en el caso de Marcos Aga o Alexis Jacobsen, o para quienes están haciendo sus primeros pinitos arriba de la bicicleta, como es el caso de Javier Almendra, quien fuera ganador el año pasado en la Mini Ruta de los Valles y ya está anotado para la distancia de los 15km.

Y va tomando color esta prueba cuando observamos que más de la mitad de los ciclistas anotados son argentinos. Y varios de ellos con ganas de estar arriba del podio.

Hasta el momento más de 140 corredores ya están anotados para la 15° edición de la tradicional competencia de Mountain Bike “Ruta de los Valles”, competencia que se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, aunque la fiesta para los más peques será el día anterior.

Claro que al día de hoy, podemos señalar que ya es un éxito en lo que llamamos “Turismo Deportivo”, ya que la mitad de los corredores son de este lado de la Cordillera y varios de ellos de lugares alejados, como ser Rawson, Caleta Olivia, Rada Tilly, Zapala, San Patricio del Chañar, Bariloche, Gobernador Costa, entre otros lugares,

También hay anotados corredores de Esquel y Trevelin, como era de esperar.

Marcos Aga y Alexis Jacobsen ya confirmaron la participación en esta carrera, prometiendo un duelo espectacular. Por el lado de las mujeres, aparecen Jéssica Herpsomer (tercera el año pasado), Carla Bassani, María Florencia Devetak (ganadora el año pasado en la etapa promocional y anotada para el Desafío Total) y se espera la confirmación de Nathalia Delgado.

Grandes corredores para una gran carrera.

Recordemos que las inscripciones bonificadas para la 15° edición de la Ruta de los Valles cerrarán el 23 de enero a las 23.59 hs.

Hasta ese momento, las inscripciones (en pesos argentinos) tendrán los siguientes valores: Promocional: 30 mil pesos (luego 35 mil pesos), Desafío Total: 35 mil pesos (luego 45 mil pesos).

Las inscripciones para los ciclistas argentinos se podrán realizar a través de este link: RUTA DE LOS VALLES - CORREDORES ARGENTINOS