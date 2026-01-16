El fuego cede y culmina el operativo aéreo con el Boeing 737 Fireliner

Los incendios forestales que afectaron a la región cordillerana de Chubut muestran una evolución favorable y entraron en su tramo final de control. Con menor actividad ígnea, las brigadas avanzan ahora en las tareas de extinción definitiva y monitoreo, luego de varios días de trabajo sostenido en condiciones complejas.

El despliegue de medios aéreos fue un factor clave para frenar el avance del fuego, especialmente en sectores de difícil acceso. A los aviones hidrantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se sumaron helicópteros del Ejército, que reforzaron las acciones en puntos críticos y acompañaron de manera permanente a los equipos en tierra.

En ese marco, se destacó la incorporación del avión hidrante Boeing 737 Fireliner, posible gracias a un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Chubut y el Gobierno de Santiago del Estero. La aeronave, con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante, amplió de forma significativa la capacidad operativa del combate aéreo.

El Boeing arribó al aeropuerto de Esquel el miércoles 7 de enero y comenzó a operar pocas horas después sobre los focos activos registrados en Puerto Patriada y El Hoyo. Durante aproximadamente una semana realizó múltiples salidas diarias, con un esquema de vuelos de alrededor de 20 minutos entre el despegue, la descarga sobre el incendio y el regreso a la terminal aérea. Estas tareas se articularon con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en una estrategia conjunta que permitió sostener el control del avance de las llamas.

Este jueves al mediodía, y tras cumplir con el operativo previsto, el Boeing 737 Fireliner emprendió su regreso a la provincia de Santiago del Estero. La partida se dio en un escenario de mejora paulatina en la zona cordillerana, donde los incendios comenzaron a ceder y los equipos ingresaron en la etapa final de extinción.

En la plataforma del aeropuerto de Esquel, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y operarios aeroportuarios responsables de la logística y el despacho de vuelos despidieron a la tripulación, reconociendo el trabajo realizado durante los días de mayor exigencia. La noche previa, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres se había acercado para agradecer personalmente el apoyo brindado por la provincia del norte y resaltar la importancia de la colaboración interprovincial en situaciones de emergencia.

Desde las localidades afectadas, vecinos e instituciones valoraron el impacto del apoyo aéreo, que resultó determinante para resguardar zonas pobladas, áreas productivas y sectores de alto valor ambiental.

Con el retiro del Boeing 737, el operativo continúa ahora enfocado en la extinción total de los focos remanentes y en el seguimiento preventivo, mientras las autoridades provinciales mantienen la vigilancia activa para consolidar el control definitivo de los incendios en la región.

R.G.